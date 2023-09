Vatikánske archívy: Cirkev v Ríme počas vojny ukrývala 3200 Židov

Vatikán 7. septembra (TASR) - Katolícka cirkev v Ríme ukrývala počas druhej svetovej vojny pred nacistami približne 3200 Židov. Vyplýva to z vatikánskych dokumentov zverejnených vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



V záznamoch Pontifikálneho biblického inštitútu sa nachádzajú mená 3600 ľudí, ktorých počas vojny prichýlili katolícke rády. Celkovo sa v dokumentoch podľa agentúry AP hovorí o viac než 4300 ukrývaných. Z porovnania s archívom rímskej židovskej obce vyplynulo, že 3200 z konkrétne menovaných osôb boli Židia.



Dokumenty Pontifikálneho biblického inštitútu zostavili jezuiti po oslobodení Ríma od nacistov v júni 1944 a slúžili ako predloha na výskum talianskeho historika Renza de Feliceho v roku 1961. Neskôr sa predpokladalo, že sa stratili.



Pápeža Pia XII., ktorého pontifikát trval od roku 1939 do roku 1958, kritizujú viacerí historici za to, že počas vojny verejne nevystúpil proti holokaustu. Podľa iných historikov sa pápež obával, že jeho výzvy by nacistov nepresvedčili, ale, naopak, popudili k ostrejšiemu prenasledovaniu Židov i katolíkov v Európe, a tak sa radšej rozhodol pomáhať Židom v tichosti.



Agentúra DPA pripomína, že terajší pápež František v roku 2020 nariadil sprístupnenie všetkých vatikánskych archívov týkajúcich sa druhej svetovej vojny. Na jej začiatku žilo v Ríme 10.000 – 15.000 Židov, viac než 2000 z nich zabili nacisti. Tí okupovali mesto deväť mesiacov až do jeho oslobodenia spojeneckými jednotkami v júni 1944.