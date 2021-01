Vatikánske múzeá sa v pondelok znovu otvoria, po 88 dňoch

Vatikán 30. januára (TASR) - Vatikánske múzeá vrátane Sixtínskej kaplnky v sobotu oznámili, že v pondelok 1. februára sa znovu otvoria pre verejnosť. Z dôvodu obmedzení proti koronavírusu boli zatvorené 88 dní - najdlhšie od druhej svetovej vojny. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Svetoznáme zbierky budú otvorené pre verejnosť od pondelka do soboty, ale návštevníci si musia vopred rezervovať vstupenky na internetovej stránke Vatikánskych múzeí a dostanú presný čas svojho vstupu.



Otvorené bude od 08.30 h do 18.30 h, s posledným vstupom o 16.30 h, uviedla inštitúcia na sociálnej sieti Instagram.



Správcovia využili zatvorenie múzeí, vynútené opatreniami talianskej vlády proti šíreniu koronavírusu, na údržbu a renovačné práce.



Medzi týmito prácami bolo aj odstránenie prachu z fresiek z 15. storočia v Sixtínskej kaplnke, ktoré obvykle prilákajú šesť miliónov návštevníkov ročne.



"Pápežove múzeá vás s radosťou očakávajú!" uviedla inštitúcia v oznámení.



Táto správa prišla v čase uvoľňovania pandemických obmedzení, keď už budú od pondelka všetky talianske regióny okrem piatich zaradené do "žltej" kategórie s nízkym rizikom nákazy.



To umožňuje znovuotvorenie barov a reštaurácií počas dňa, aj múzeí.



Rímske Koloseum a Forum Romanum sa v pondelok tiež opäť otvoria, hoci cez víkendy majú zostať zatvorené.



Talianske ostrovy Sicília a Sardínia, ako aj regióny Umbria, Apúlia a autonómna provincia Južné Tirolsko sú jedinými oblasťami, kde stále platia prísnejšie obmedzenia. Sú totiž označené ako "oranžové" zóny, so stredným rizikom nákazy koronavírusom.



V celom Taliansku však stále platí zákaz nočného vychádzania, pričom sedenie a obsluha pri stoloch v baroch aj reštauráciách sa musí skončiť o 18.00 h.



Taliansko bolo prvou európskou krajinou, ktorá začiatkom roka 2020 pocítila plnú silu pandémie.



Celoštátny lockdown (karanténne opatrenia) a kolaps turistického ruchu následne vrhli ekonomiku do hlbokej recesie, koronavírusu podľahlo takmer 88.000 ľudí.