Vatikánski zamestnanci, ktorí odmietnu vakcináciu, môžu byť prepustení

Vatikán 18. februára (TASR) - Členov vatikánskeho personálu, ktorí odmietnu vakcináciu proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, by mohli prepustiť na základe dekrétu zverejneného vo štvrtok týmto mestským štátom.



Vatikán zamestnáva približne 5000 osôb.



Príslušný zamestnanec musí mať v prípade odmietnutia vakcíny potvrdené lekárske odôvodnenie, inak mu budú hroziť "konzekvencie rôzneho stupňa, ktoré môžu viesť až k ukončeniu pracovného pomeru", uvádza sa v texte dekrétu.



Dokument, ktorý sa odvoláva na vatikánsky zákon z roku 2011, sa zaoberá aj žiadateľmi o zamestnanie, pričom uvádza, že Svätá stolica by ich nemusela prijať, ak odmietnu očkovanie proti covidu.



"Odmietnutie vakcinácie by mohlo byť rizikom pre ďalšie osoby, ako aj ohrozením verejného zdravia," uvádza sa v dekréte, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Rovnaký dokument tiež spresňuje informácie o pokutách, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 25 až 50 eur za nenosenie rúška alebo nedodržiavanie spoločenského odstupu. Za porušenie karanténnych nariadení hrozí pokuta do 1500 eur.



Vatikán začal bezplatne očkovať svojich zamestnancov v januári. Vakcínu dostali aj pápež František (84) a jeho 93-ročný predchodca, emeritný pápež Benedikt XVI.