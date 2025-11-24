< sekcia Zahraničie
Vatikánsku Ratzingerovu cenu udelili talianskemu dirigentovi Mutimu
Cena, pomenovaná podľa občianskeho mena zosnulého nemeckého pápeža Benedikta XVI., sa udeľuje vynikajúcim osobnostiam v rôznych oblastiach od roku 2011, uviedla agentúra DPA.
Rím 24. novembra (TASR) - Laureátom tohtoročnej Ratzingerovej ceny sa stal taliansky dirigent Riccardo Muti. Prevezme ju 12. decembra počas tradičného vianočného koncertu vo Vatikáne, oznámili v pondelok v Ríme vedecký výbor a správna rada vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.
Ratzingerova nadácia uviedla, že udelenie jej ceny Mutimu je uznaním „výnimočne vysokej hodnoty“ jeho diela i jeho osobného a ľudského vzťahu s Benediktom XVI., ktorého po odstúpení z pápežského úradu v roku 2013 navštevoval v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne.
Ratzingerova cena bola založená v roku 2011 a udeľuje sa každoročne so súhlasom pápeža. Jej laureátmi sú významné osobnosti v oblasti kresťanstvom inšpirovanej kultúry a umenia. Medzi slávnych laureátov doteraz patrili teológovia, biblisti, filozofi, právnici a umelci z rôznych kontinentov a rôznych náboženských denominácií.
Muti (84) sa stále teší veľkému úspechu v Taliansku aj v zahraničí. počas svojej kariéry získal dve hudobné ceny Grammy a mnoho ďalších ocenení.
