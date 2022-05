Vatikánsky sekretár pre zahraničné vzťahy navštívi tento týždeň Kyjev

Na snímke pápež František požehnáva veriacim, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 8. mája 2022. Foto: TASR/AP

Vatikán 17. mája (TASR) - Vatikánsky sekretár pre vzťahy s inými štátmi arcibiskup Paul Gallagher navštívi tento týždeň Kyjev. TASR správu prevzala z agentúry AP, podľa ktorej sa Gallagherova cesta uskutoční v čase, keď sa Vatikán svoje obavy o Ukrajinu snaží vyvážiť s úsilím o udržanie otvorených kanálov pre dialóg s Ruskom.Gallagher by mal do Kyjeva doraziť v stredu a v piatok sa má stretnúť s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Táto návšteva sa pritom mala uskutočniť ešte pred Veľkou nocou, avšak bola posunutá, pretože arcibiskup sa vtedy nakazil koronavírusom.Sekretárova cesta sa pritom uskutoční v období, keď sa Vatikán snaží udržať si nedávno zlepšené vzťahy s ruskou pravoslávnou cirkvou a zároveň vyjadruje aj podporu ukrajinským veriacim." uviedol Gallagher pre televíziu RAI, keď oznamoval svoju cestu do Kyjeva.Pápež František totiž často odsudzuje zbrojársky priemysel, avšak v prípade zbrojenia Ukrajiny sa Vatikán odvoláva na kresťanské učenie, podľa ktorého má štát právo a povinnosť odraziť neoprávneného agresora.Pápež sa stal tiež terčom určitej kritiky za to, že odmieta odsúdiť menovite Rusko či ruského prezidenta Vladimira Putina – a odsudzuje len "barbarskú" vojnu na Ukrajine. Toto konanie Františka podľa AP svedčí o tom, že Vatikán sa drží svojej diplomatickej tradície nenazývať agresora menom, pričom sa zároveň snaží zachovať otvorené možnosti pre dialóg s oboma stranami konfliktu.uviedol Gallagher pre RAI.Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zatiaľ odmieta pozvanie od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštevu Ukrajiny a prednedávnom povedal, že chce najskôr navštíviť Moskvu. Pápež pritom uviedol, že o stretnutie s Putinom už žiadal, avšak šéf Kremľa zatiaľ na jeho žiadosť neodpovedal. Zároveň však František zrušil plánované júnové stretnutie s hlavou ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom, ktorý ruskú vojnu na Ukrajine obhajuje z ideologického i duchovného hľadiska, analyzuje AP.