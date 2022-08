Vatikánsky štátny sekretár: Pápež nie je proruský, iba volá po mieri

Vatikán 9. augusta (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v utorok bránil pápeža Františka pred kritikou, že v otázke ruskej invázie na Ukrajinu zaujíma proruské postoje, informuje TASR.



"Je pápež proruský preto, že volá po mieri? Pretože nás pozýva zamyslieť sa, čo k tomuto znepokojivému vývoju viedlo?" pýtal sa Parolin v rozhovore, ktorý poskytol talianskemu geopolitickému časopisu Limes, z ktorého cituje web Vatican News.



Parolin zdôraznil, že pápež "ruskú agresiu na Ukrajine od prvej chvíle jednoznačne odsúdil a nikdy nekládol útočníkov a napadnutých na jednu úroveň".



Použitie zbraní je podľa kardinála za určitých podmienok prípustné, vrátane obrany alebo prípadov, keď sa "všetky ostatné prostriedky na ukončenie agresie ukážu ako neúčinné, existujú reálne vyhliadky na úspech a použitie zbraní nespôsobí väčšie zlo a neporiadok než to, ktoré sa nimi má odstrániť". Parolin pritom kritizoval "bezohľadné" používanie zbraní v mnohých častiach sveta. Tlmočil pápežov pohľad, že "vojna začína v srdci človeka" a "každý útok odďaľuje mier a komplikuje prípadné vyjednávania". Hlava katolíckej cirkvi tieto výzvy podľa neho často opakuje, avšak cíti sa byť s nimi ako "hlas volajúceho na púšti".



V súvislosti s konfliktom na Ukrajine Parolin kritizoval "neochotu k skutočným mierovým rozhovorom" a prijatiu ponuky nezávislej mediácie.



"Je zjavné, že nestačí, ak túto možnosť navrhne iba jedna strana. Obe strany musia prejaviť ochotu," zdôraznil vatikánsky štátny sekretár.



Ohľadne špekulácií o možnej návšteve pápeža Františka na Ukrajine Parolin uviedol, že pontifikove cesty sú zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. "Preto pápež povedal, že chce vycestovať do Kyjeva – aby priniesol ľuďom sužovaným vojnou útechu a nádej. Zároveň oznámil svoju pripravenosť vycestovať do Moskvy za podmienok, ktoré budú naozaj nápomocné mieru," povedal Parolin.



Plány stretnutia pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirillom, ktoré sa malo uskutočniť tohto roku v Jeruzaleme, sú nateraz odložené. Takéto stretnutie by totiž podľa Parolina v súčasnej situácii mohlo byť nesprávne pochopené a bolo by príliš poznačené prebiehajúcim vojenským konfliktom.