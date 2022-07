Vatikánsky štátny sekretár začal návštevu Južného Sudánu

Juba 6. júla (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin začal v utorok druhú etapu svojej cesty po Afrike, keď zavítal do Južného Sudánu. Informoval o tom spravodajský web Vatican News.



Parolin sa na túto cestu vydal po tom, ako pápež František pre problémy s kolenom na odporúčanie lekárov zrušil cesty do dvoch afrických krajín - Južného Sudánu a Konžskej demokratickej republiky (KDR).



Podľa vyjadrenia Parolina po jeho prílete do Juby je pápež naďalej pripravený navštíviť Južný Sudán.



Južný Sudán, najmladšia krajina sveta, naďalej zažíva občianske nepokoje, ktoré prvýkrát vypukli v decembri roku 2013, počas sporu medzi prezidentom Salvom Kiirom a jeho viceprezidentom Riekom Macharom.



Kardinál Parolin v utorok v Jube rokoval s prezidentom republiky Salvom Kiirom Mayarditom a s prvým viceprezidentom Macharom. Večer sa stretol s biskupmi.



V stredu navštívi vysídlencov v tábore Bentiu a bude pre nich sláviť omšu. V programe má aj stretnutie so zástupcami OSN a miestnym guvernérom.



Vo štvrtok bude Parolin v Jube sláviť verejnú sv. omšu, požehná základný kameň novej apoštolskej nunciatúry, stretne sa s kňazmi a rehoľníkmi a zavíta do miestnej Katolíckej univerzity i do centra pre postihnuté deti v Usratune, v ktorom ľudia rôznych náboženstiev pracujú na integrácii postihnutých detí a vzdelávaní ich rodín.



Do Ríma kardinál odcestuje v piatok, dodali Vatican News.



Počas návštevy v Konžskej demokratickej republike (KDR) bol Parolin pri podpísaní piatich dohôd, ktoré definujú právny štatút cirkvi v oblasti zdravotníctva, financií, pastorácie a sociálnej angažovanosti.



Vďaka týmto dohodám medzi biskupskou konferenciou KDR a tamojšou vládou bol cirkvi priznaný osobitný právny status, keďže doteraz bola registrovaná štátom len ako neziskové združenie.



Spomínanými dohodami sa uplatňuje rámcová dohoda (základná zmluva) o otázkach spoločného záujmu, ktorú Vatikán a KDR podpísali 20. mája 2016, dodal web Vatican News.