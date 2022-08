Vatikán:Vyšetrovaný Angelo Becciu dostane naspäť kardinálske právomoci

Vatikán 22. augusta (TASR) - Kardinál Angelo Becciu, ktorý čelí obvineniam v spojitosti s finančným škandálom vo Vatikáne, sa bude opäť môcť zapojiť do činností vyplývajúcich z jeho kardinálskej hodnosti. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry APA.



Becciu by sa podľa vlastných vyjadrení mal 27. augusta zúčastniť na pápežskom konzistóriu – zasadnutí zboru kardinálov. "V sobotu mi zatelefonoval pápež (František), aby mi oznámil, že sa budem môcť opätovne zapojiť do kardinálskych činností. Zároveň ma požiadal, aby som sa zúčastnil na stretnutí s ostatnými kardinálmi, ktoré sa uskutoční v najbližších dňoch v Ríme," povedal Becciu pre miestne noviny Unione Sarda.



Becciu bol od roku 2011 bol substitútom (zástupcom) pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu vo Vatikáne a od roku 2018 bol na čele Kongregácie pre kauzy svätých. Z tejto funkcie odstúpil v septembri 2020. Kardinálsky titul mu ostal, avšak bol zbavený niektorých právomocí vyplývajúcich z pozície kardinála. Neskôr uviedol, že k odstúpeniu ho donútil pápež František, ktorý ho obvinil, že použil vatikánske peniaze na pomoc svojim súrodencom.



Vatikánsky súd v júli 2021 obžaloval desať osôb vrátane kardinála Becciua zo sprenevery, zneužívania úradu, vydierania a podvodov v súvislosti s nevýhodným nákupom luxusných nehnuteľností v londýnskej štvrti Chelsea v hodnote 350 miliónov eur. Proces pokračoval na jar tohto roku, Becciu všetky obvinenia poprel.