Väzeň na úteku poslal veselý pozdrav svojim bývalým dozorcom

Brusel 23. januára (TASR) - Belgický väzeň na úteku si vystrelil zo svojich niekdajších dozorcov, ktorým údajne z Thajska poslal list aj so svojou preukážkou väzňa a veselým pozdravom, informovala v stredu agentúra AFP odvolávajúca sa na správy miestnych médií i zdroj oboznámený so situáciou.



Oualid Sekkaki údajne poslal do väzenia pohľadnicu so správou "pozdravy z Thajska".



Aj hovorkyňa väznice Kathleen Van De Vijverová v stredu uviedla, že väzenie "dostalo... list od pána Sekkakiho". Pôvod ani obsah písomnej správy však nezverejnila. "Bola tam správa pre vedenie a jeho preukážka (väzňa)," dodala.



Sekkaki ušiel z väznice v meste Turnhout na severe Belgicka v decembri spoločne so štyrmi ďalšími väzňami. Troch z nich polícia dolapila krátko po úteku. Štvrtého zatkla v januári v Holandsku.



Na úteku tak zostal už len 26-ročný Sekkaki, ktorého miesto pobytu stále nie je známe. Svojim príbehom tak prispieva do rodinnej legendy, keďže už jeho brat Ashraf bol prezývaný "kráľom útekov" po tom, ako sa mu podarilo utiecť v roku 2009 pomocou vrtuľníka z väzenia v belgických Bruggách.



Oualid Sekkaki sa do väzenia Turnhoute dostal, keď ho odsúdili za účasť na streľbe v roku 2015, informovala flámska verejnoprávna televízia.