Väzňovi sa podarilo ujsť z nemocnice: Vyšiel oknom a zavolal si taxík

New York 10. augusta (TASR) - Z piateho poschodia newyorskej nemocnice sa v stredu podvečer podarilo utiecť väzňovi. Z okna tamojšej kúpeľne vyliezol tak, že pozväzoval plachty a spustil sa po nich na nižšie položenú striešku a odtiaľ sa dostal na ulicu. Následne si zavolal taxík. Polícia ho dosiaľ nedolapila, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Štyridsaťštyriročný muž utiekol z nemocnice Mount Sinai Beth Israel na Manhattane v stredu krátko po 16.30 h miestneho času (22.30 SELČ). Vo väzbe bol od vtedy, ako ho 31. júla zadržali pre prechovávanie drog. Do zmienenej nemocnice bol prevezený 4. augusta z dôvodu nespresnených zdravotných problémov.



V stredu podvečer ho odviedli do nemocničnej kúpeľne. Dozorcom tvrdil, že sa chce osprchovať. Z kúpeľne však už dverami nevyšiel.