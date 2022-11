Väzenskí zdravotníci v Egypte zasahovali pri aktivistovi

Káhira 10. novembra (TASR) - Egyptské väzenské orgány uskutočnili "zdravotnícky zásah" u väzneného prodemokratického aktivistu Alá Abd al-Fattáha, ktorý pred štyrmi dňami vystupňoval svoju hladovku tým, že prestal prijímať aj vodu. Oznámila to vo štvrtok jeho rodina, ktorá zároveň vyzvala na jeho prepustenie, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Správa väznice odmietla k väzňovi pustiť právnika jeho rodiny, a to napriek súhlasu prokuratúry. Právnik údajne dostal vyrozumenie zo strany ministerstva vnútra, že súhlas prokuratúry bol platný len v stredu. Sám sa však o ňom podľa vlastných slov dozvedel až vo štvrtok ráno.



Bezprostredne neboli známe žiadne podrobnosti uvedeného "zdravotníckeho zásahu" ani to, v akom stave sa aktivista nachádza a či je vo väzenskej nemocnici. Príbuzní sa obávajú, že dozorcovia budú Fattáha nútiť jesť, čo oni považujú za formu mučenia.



Fattáh predtým napísal list, že ak ho neprepustia, je pripravený vo väznici zomrieť.



V egyptských väzniciach tento rok zomrelo podľa mimovládnej organizácie Nadím už najmenej 40 väzňov vrátane Alá Sálmího, ktorý zomrel koncom októbra po niekoľkotýždňovej hladovke.



Fattáh si odpykáva päťročný trest za údajné šírenie dezinformácií prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde pred troma rokmi zdieľal tvrdenie o smrti istého zadržaného muža. Aktivista do konca minulého týždňa držal už pol roka čiastočnú hladovku tým, že obmedzoval svoj denný príjem stravy na 100 kalórií. Úplnú hladovku bez vody začal v nedeľu, v prvý deň svetového klimatického summitu v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.



Prípad aktivistu Fattáha vo svojich prejavoch na klimatickom summite spomenuli britský premiér Rishi Sunak, francúzsky prezident Emmanuel Macron aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Fattáh má po svojej matke, rodáčke z Londýna, aj britské občianstvo.