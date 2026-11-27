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VEĽKÁ TRAGÉDIA:Pri zrážke autobusu s dvoma nákladiakmi zahynulo 5 ľudí
Podľa predbežných zistení prešiel autobus z doposiaľ neznámych príčin do protismeru, kde sa postupne zrazil s dvoma oproti idúcimi nákladnými vozidlami.
Autor TASR
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Krasnojarsk 27. novembra (TASR) - Piati ľudia zahynuli a 13 ďalších utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s pasažiermi a dvoch nákladných vozidiel v ruskom Krasnojarskom kraji na Sibíri. Uviedla to tlačová služba regionálneho riaditeľstva ruského ministerstva vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
V prípade všetkých obetí ide o cestujúcich, ktorí sa v čase nehody nachádzali v autobuse.
„Policajti zasahujú na mieste smrteľnej dopravnej nehody osobného autobusu a dvoch nákladných vozidiel,“ uviedla tlačová služba.
„V tejto chvíli sú potvrdené štyri obete na životoch a ďalších osem ľudí bolo hospitalizovaných s rôznymi zraneniami.“
Úrady dodali, že presný počet obetí a zranených sa naďalej spresňuje, citujue TASS.
Podľa predbežných zistení prešiel autobus z doposiaľ neznámych príčin do protismeru, kde sa postupne zrazil s dvoma oproti idúcimi nákladnými vozidlami. Vodič autobusu nehodu prežil, z kabíny ho museli vyslobodzovať. Okolnosti nešťastia sa naďalej vyšetrujú.
V prípade všetkých obetí ide o cestujúcich, ktorí sa v čase nehody nachádzali v autobuse.
„Policajti zasahujú na mieste smrteľnej dopravnej nehody osobného autobusu a dvoch nákladných vozidiel,“ uviedla tlačová služba.
„V tejto chvíli sú potvrdené štyri obete na životoch a ďalších osem ľudí bolo hospitalizovaných s rôznymi zraneniami.“
Úrady dodali, že presný počet obetí a zranených sa naďalej spresňuje, citujue TASS.
Podľa predbežných zistení prešiel autobus z doposiaľ neznámych príčin do protismeru, kde sa postupne zrazil s dvoma oproti idúcimi nákladnými vozidlami. Vodič autobusu nehodu prežil, z kabíny ho museli vyslobodzovať. Okolnosti nešťastia sa naďalej vyšetrujú.