VÁŽNA nehoda: Pri zrážke dvoch autobusov sa zranilo 20 ľudí
Príčina nehody nie je zrejmá a polícia už spustila vyšetrovanie. Rozsah škôd naznačuje, že vodič jedného z autobusov narazil do druhého vozidla zozadu.
Autor TASR
Hamburg 29. septembra (TASR) - Pri zrážke dvoch autobusov v severonemeckom meste Hamburg sa v pondelok zranilo 20 ľudí vrátane detí. Celkovo deväť osôb záchranári previezli do nemocnice, pričom štyri z nich sú zranené vážne. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Príčina nehody nie je zrejmá a polícia už spustila vyšetrovanie. Rozsah škôd naznačuje, že vodič jedného z autobusov narazil do druhého vozidla zozadu. Podľa prvotných informácií vodiča oslepilo slnko a preto si nevšimol autobus stojaci na semafore pred ním.
Hamburské médiá píšu, že v jednom z autobusov bolo 21 žiakov základnej školy, ktorí sa v rámci exkurzie vybrali do vedeckého výskumného centra.
