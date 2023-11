Vážna nehoda si vyžiadala dve obete, šoférovalo iba 15-ročné dievča

Magdeburg 12. novembra (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život a ďalšie tri osoby utrpeli ťažké zranenia pri vážnej dopravnej nehode v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, pričom vozidlo šoférovala iba 15-ročná tínedžerka, uviedla v nedeľu tamojšia polícia. Informovala o tom agentúra DPA.



K nehode došlo ešte v sobotu v popoludňajších hodinách po tom, čo v mierne ľavotočivej zákrute mladistvá vodička stratila kontrolu nad vozidlom, pričom automobil pravdepodobne vo veľkej rýchlosti zišiel z cesty a narazil do stromu.



Podľa polície bol náraz taký silný, že sa kmeň stromu vzápätí zlomil a zrútil sa na plne obsadené vozidlo. Jeho posádku museli vyslobodzovať hasiči.



Na mieste nešťastia medzi dedinami Wendgräben a Zeppernick východne od mesta Magdeburg zomreli dvaja pasažieri vo veku 17 a 21 rokov. Ďalšie tri osoby - vrátane vodičky - vo veku od 15 do 18 rokov previezli do najbližších nemocníc vo vážnom stave.



Polícia v súčasnosti vyšetruje, prečo sedelo za volantom vozidla práve 15-ročné dievča, píše DPA.