Vážna nehoda v Berlíne si vyžiadala obeť i zranených vrátane dieťaťa

Berlín 9. marca (TASR) - Jednu obeť a troch ťažko zranených vrátane štvorročného dieťaťa si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v sobotu predpoludním pri jednom z nákupných centier v nemeckej metropole Berlín, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Po nehode, pri ktorej vozidlo zrazilo ženu s dieťaťom v kočíku, hospitalizovali dovedna sedem ľudí, spresnili zdroje tamojších hasičov. V starostlivosti záchranných zložiek a psychológa sa ocitlo až 16 svedkov i osôb, ktoré na mieste ako prvé poskytli zraneným pomoc.



K nehode došlo neďaleko staveniska pri nákupnom centre Mall of Berlin v centrálnej štvrti Mitte. Podľa polície sa 41-ročná žena s kočíkom pri stavenisku pokúšala prejsť cez cestu, keď ju zachytil 83-ročný vodič osobného vozidla. Následne došlo aj k zrážke najmenej dvoch ďalších áut, ktoré sa miestu prvej nehody usilovali vyhnúť. Svedkami nešťastia pritom bol partner ženy i jej sestra, tí však vyviazli bez zranení.



Ženu s dieťaťom sa záchranári pokúšali oživiť ešte na mieste nehody, nakoniec sa to však podarilo až počas cesty do nemocnice. Nemecké médiá popoludní priniesli informáciu, že žena zraneniam v nemocnici nakoniec podľahla. Dieťa museli urgentne operovať a je vo vážnom stave.



Polícia spresnila, že v prípade rodiny išlo o zahraničných turistov, ktorí boli v Berlíne na výlete. Presné príčiny nehody naďalej vyšetrujú.