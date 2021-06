Vážna porucha v telekomunikačnej sieti narušila prácu záchranárov

Na archívnej snímke Gérald Darmanin. Foto: TASR/AP

Paríž 4. júna (TASR) - Vážna porucha v systémoch francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Orange spôsobila prerušenie práce záchranných služieb po celom Francúzsku, napísala v piatok tlačová agentúra DPA.Minister zdravotníctva Olivier Véran oznámil, že počas poruchy v telekomunikačnej sieti došlo k úmrtiu troch až štyroch ľudí, ale podľa jeho slov je ešte príliš skoro určiť ako príčinu to, že nebolo možné dovolať sa na záchranné linky.Podľa piatkovej správy agentúry AFP francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že je priskoro vyvodzovať závery zo situácie, ktorá je však znepokojujúca.Poruchy na telefónnych linkách záchranných služieb sa vo Francúzsku vyskytovali od stredajšieho večera.Úrady následne zriadili počas noci približne 400 náhradných čísiel, aby sa ľudia mohli aj naďalej dovolať hasičom, polícii a záchranárom, oznámil vo štvrtok minister vnútra Gérald Darmanin.Situácia sa zlepšila popoludní, ale určité problémy pretrvávali do piatka rána.Boli to, vyhlásil minister.V regióne Bretónsko zomrela osoba trpiaca kardiovaskulárnou chorobou, pretože rodine sa nepodarilo včas dovolať záchranným službám.Dvaja ďalší ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami zomreli na ostrove Réunion v Indickom oceáne, ktorí sa pokúšali dovolať záchranke, ale nie je jasné, či zomreli preto, že lekári neprišli včas, uviedol Darmanin.Zomrelo aj dvojročné dieťa, tiež zrejme v súvislosti s poruchou v telekomunikačnej sieti, napísala AFP s odvolaním sa na predstaviteľov v departemente Vendée na západe Francúzska.Príčina výpadku stále nie je známa. Šéf Orangeu Stéphane Richard pre stanicu TF1 povedal, že nešlo o útok, ale skôr o problém so softvérom. Sieť stále monitorujú, ale už opäť funguje.Richard sa zároveň za situáciu ospravedlnil na Twitteri.Celý prípad teraz vyšetrujú, informoval Darmanin. Úrady v Bretónsku začali vyšetrovanie úmrtia, ku ktorému tam došlo.Minister Darmanin doplnil, že z dôvodu incidentu sa skôr vrátil z Tuniska, kde bol na pracovnej ceste s premiérom Jeanom Castexom.