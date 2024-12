VÁŽNE ZRANIL 26 ĽUDÍ: Poľský kamionista jazdil chaoticky po diaľnici

Düsseldorf 1. decembra (TASR) — Pri sobotňajšej chaotickej jazde kamióna s poľským evidenčným číslom na dvoch diaľniciach v nemeckej v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko utrpelo zranenia 26 ľudí, z toho šesť ťažké. Celkový počet zranených by sa mohol ešte zvýšiť, keďže kamión sa zrazil s mnohými autami, informuje TASR na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na políciu.



Nebezpečne jazdiaci kamión bol nahlásený polícii okolo 16.25 h, keď sa nachádzal na diaľnici A46 v oblasti mesta Neuss. Diaľničnej polícii sa podarilo vozidlo lokalizovať, vodič však ignoroval výzvy na zastavenie a vysokou rýchlosťou pokračoval v jazde po A46 smerom na Wuppertal a následne odbočil na diaľnicu A1.



Tam sa jeho divoká cesta napokon skončila. Medzi mestami Volmarstein a Hagen prešiel kamión do protismeru a po zrážke s viacerými vozidlami sa skrížil cez vozovku a zastavil.



Policajtom sa podarilo 30-ročného vodiča zadržať na mieste nehody. Polícia uviedla, že existujú náznaky možného požitia alkoholu alebo drog, vodiča preto po zadržaní previezli najprv do nemocnice.