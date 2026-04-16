Väznená nobelistka Mohammadíová je po infarkte v kritickomm stave
Teherán 16. apríla (TASR) - Väznená iránska nositeľka Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíová je po infarkte v kritickom stave, uviedol v stredu jej brat, informovala agentúra DPA.
Hamíd Rezá Mohammadí v príspevku na sieti X napísal, že jeho sestra po infarkte, ktorý utrpela na konci marca, výrazne zoslabla a veľmi schudla, čo v rodine vyvoláva vážne obavy. Podľa neho je zdravotná starostlivosť vo väzení nedostatočná, na čo aktivisti upozorňovali už aj v minulosti.
Mohammadíová, ktorá v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za svoju aktivitu proti útlaku žien a proti trestu smrti v Iráne, je väznená vo väznici v meste Zandžán.
Podľa právnika ju súd začiatkom februára opätovne odsúdil na niekoľkoročný trest odňatia slobody a hrozí jej aj dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.
