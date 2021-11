Väznený gruzínsky exprezident sa bojí o svoj život

Tbilisi 9. novembra (TASR) - Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý už viac ako mesiac drží hladovku na protest proti svojmu zatknutiu v Gruzínsku, sa podľa vlastných slov bojí o svoj život. Tvrdí, že ho napadli dozorcovia a že do väzenskej nemocnice ho v pondelok previezli s cieľom zbaviť sa ho. Uviedol to v liste, ktorý zverejnil jeho právnik, informovala v noci na utorok agentúra AFP.



"Dozorcovia mi nadávali, udierali ma do krku a ťahali po zemi za vlasy," tvrdí Saakašvili v spomínanom liste.



V pondelok večer sa v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi zišlo zhruba 40.000 Saakašviliho prívržencov, ktorí žiadali exprezidentovo prepustenie. Saakašviliho právnici vyjadrili obavy, že vo väzenskej nemocnici, kde "sú ako zdravotníci zamestnaní odsúdení zločinci jeho bezpečnosť nebude zaručená".



Lekári, ktorí vyšetrili Saakašviliho v pondelok ráno uviedli, že mu "hrozí vysoké riziko komplikácií a musí byť urgentne liečený v nemocnici s dobrým technickým vybavením". Podľa gruzínskej ombudsmanky Nino Lomjariovej väzenská nemocnica, do ktorej Saakašviliho previezli, nespĺňa kritéria spomínané lekármi. Dodala, že Saakašviliho tam previezli proti jeho vôli, pričom ho zavádzali, že bude prevezený na civilnú kliniku.



Exprezidenta zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde sa proti nemu vedie viacero trestných konaní. Odvtedy už 39 dní drží hladovku.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Vo vlasti ho v neprítomnosti odsúdili za vraždu bankára Sandra Girgvlianiho a zbitie poslanca Valerija Gelašviliho. Kým v prvom prípade bol Saakašvili odsúdený na tri roky väzenia, v druhej kauze dostal šesť rokov väzenia.



Okrem toho figuruje aj v kauzách, ako je rozohnanie opozičného mítingu zo 7. novembra 2007, pogrom v spoločnosti Imedi TV a sprenevera financií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa zaoberajú gruzínske súdy. K už spomínaným vyšetrovaným kauzám je Saakašvili najnovšie stíhaný aj za nelegálne prekročenie hraníc.



Saakašvili má ukrajinské občianstvo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prednedávnom uviedol, že on osobne i ukrajinské úrady podniknú kroky vedúce k návratu Saakašviliho na Ukrajinu. Kyjev proti prevozu Saakašviliho do väzenskej nemocnice taktiež protestoval, pričom tento krok podľa neho "vytvára ďalšie riziká". "Vyzývame gruzínsku stranu, aby Michaila Saakašviliho bezodkladne previezla do civilného zdravotníckeho zariadenia," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v protestnej nóte zaslanej Tbilisi.