Väzneného istanbulského primátora navštívil opozičný líder

Istanbul 25. marca (TASR) - Predseda najsilnejšej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel navštívil v utorok vo väzení svojho straníckeho kolegu, istanbulského primátora Ekrema Imamogla, ktorého zadržali v stredu 19. marca, po čom v krajine vypukli masové protesty vyzývajúce na jeho prepustenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Özel prišiel v utorok ráno s konvojom áut do väznice v meste Silivri ležiacom západne od Istanbulu. Po zhruba dvojhodinovom stretnutí s Imamoglom novinárom povedal, že sa hanbí "v mene tých, ktorí v Turecku vládnu" za atmosféru a situáciu, a akej sa krajina nachádza. Imamoglua a ďalších dvoch uväznených starostov z CHP, s ktorými sa taktiež stretol, opísal ako "troch levov" v klietke, ktorí však "stoja vzpriamene, so vztýčenou hlavou..., sú hrdí na seba, na svoje rodiny, na svojich kolegov a neboja sa".



Imamoglu bol v stredu 19. marca zadržaný pre podozrenie z korupcie i terorizmu. V nedeľu bol oficiálne vzatý do väzby aj "dočasne" zbavený funkcie. V rovnaký deň bol na základe vnútrostraníckeho hlasovania napriek svojmu stíhaniu potvrdený ako kandidát Republikánskej ľudovej strany (CHP) na post prezidenta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.



Imamoglu všetky obvinenia popiera a vládu obvinil, že sa ho ako konkurenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana snaží prostredníctvom vyšetrovania odstaviť.



Širokou verejnosťou je podľa AP jeho zadržanie a stíhanie považované za politicky motivované a v krajine - napriek zákazom zhromažďovať sa - vyvolalo masové protesty. Vláda však trvá na tom, že súdnictvo v krajine je nezávislé a nemá naň politický vplyv.



Predseda CHP Özel v pondelok večer ohlásil, že v utorok večer sa bude pred istanbulskou radnicou konať posledné zhromaždenie CHP, a ľudí vyzval, aby naň prišli. Avizoval tiež, že strana vymenuje člena mestskej rady, ktorý Imamogla dočasne zastúpi v úrade, čím zabráni tomu, aby jeho náhradníka dosadila vláda.



V Turecku vypukli bezprostredne po zadržaní Imamogla masové protesty. Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v pondelok informoval, že do 23. marca bolo zadržaných dovedna 1133 osôb vrátane desiatich novinárov, z ktorých podľa správy AFP v utorok siedmich podmienečne prepustili. V pondelok večer bolo podľa tureckých štátnych médií zadržaných na proteste pred istanbulskou radnicou ďalších 55 ľudí.