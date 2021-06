Väzneného Prataseviča priviedli na tlačovú konferenciu v Minsku

Na archívnej videosnímke, ktorú zverejnila štátom kontrolovaná televízia ONT 2. júna 2021, zadržaný aktivista Raman Pratasevič fajčí cigaretu v priestoroch väzenia v Minsku. Foto: TASR/AP

Natalľa Pratasevičová a Dzmitryj Pratasevič, rodičia zadržaného bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, stoja počas tlačovej konferencie vo Varšave vo štvrtok 27. mája 2021. Foto: TASR/AP

Exilová vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Minsk 14. júna (TASR) - Bieloruský novinár Raman Pratasevič, ktorý bol zadržaný pri vynútenom prístátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, vystúpil v pondelok na tlačovej konferencii zvolanej bieloruským ministerstvom zahraničných vecí. Bola venovaná incidentu s lietadlom spoločnosti Ryanair, ktoré bolo 23. mája počas letu z Atén do Vilniusu nútené pristáť v bieloruskej metropole pre falošnú bombovú hrozbu.Počas pristátia bol Pratasevič zadržaný a momentálne je vo vyšetrovacej väzbe. Rovnaký osud postihol aj jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú.Ako informoval portál Belaruspartisan.by, Prataseviča doviedli na tlačovú konferenciu tesne pred jej začiatkom.Podľa tohto portálu najmenej desať novinárov a diplomatov následne demonštratívne opustilo miestnosť, kde sa konala tlačová konferencia.Jeden z nich, spravodajca britského verejnoprávneho telerozhlasu BBC Jonah Fisher, na svojej stránke na sociálnej sieti Twitter vysvetlil, že sa nemieni zúčastňovať na brífingu, na ktorom je Pratasevič z donútenia.Na margo Pratasevičovej prítomnosti na brífingu bieloruský minister zahraničných vecí Anatoľ Hlaz uviedol, žePratasevič je pritom zadržiavaný vo vyšetrovacej väznici bieloruskej KGB.Vo svojom vystúpení pred novinármi v sále Pratasevič následne označil za smiešne všetky medializované správy, podľa ktorých ho vo vyšetrovacej väzbe zbil Alexandr Lukašenko osobne.vyhlásil Pratasavič.Dodal, že fľaky na rukách, ktoré počas jeho rozhovoru pre štátnu televízie ANT všimli mnohí diváci, boli od pút. Ubezpečil, že sa cítia na nič sa nesťažuje.Prítomných kolegov-novinárov vyzval, aby brali ohľad na jeho rodičov.obrátil sa Pratasevič priamo na svojich rodičov, a dodal, že sa môžu bez obáv vrátiť domov, do Bieloruska, odkiaľ pred desiatimi mesiacmi odišli do Poľska. Príčinou ich odchodu z vlasti boli vyhrážky v súvislosti s prácou ich syna.Podľa agentúry TASS Pratasevič na brífingu informoval, že s vyšetrovateľmi neuzavrel žiadne dohody a ani ho nenútili, aby s nimi spolupracoval.uviedol Pratasevič. Dodal, že vypovedá len pred zástupcami bieloruského Vyšetrovacieho výboru.Uviedol tiež, že svoje politické názory nezmenil a neprešiel na stranu Alexandra Lukašenka.vyhlásil Pratasevič, ktorý súčasne dodal, že si Lukašenka úprimne vážizdôraznil Pratasevič.Deň po Pratasevičovom zadržaní bieloruská štátna televízia odvysielala video, v ktorom sa novinár priznáva sa k organizovaniu masových protestov v Bielorusku. Povedal, že sa nachádza vo väzobnej väznici v Minsku, kde sa k nemu správajú korektne.Pochybnosti o úprimnosti tohtovtedy vyjadrili Pratasevičovi rodičia i priatelia, ako aj opozičná bieloruská líderka Sviatlana Cichanovská, ktorá vyhlásila, že na toto priznanie Pratasevič pristal pod nátlakom.Dňa 3. júna zasa bieloruská štátna televízna stanica ANT odvysielala s Pratasevičom "interview", v ktorom sa priznáva k príprave protivládnych nepokojov. Mladý muž navyše sľubuje, že sa už nebude angažovať v politike, a popri tom plače.Agentúra TASS medzičasom v pondelok informovala, že v Bielorusku zadržiavaná ruská občianka Sofia Sapegová je obvinená z podnecovania sociálnej nenávisti a rozbrojov a je podozrivá aj z organizovania akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok. V pondelok to na brífingu v Minsku oznámil predseda vyšetrovacieho výboru Dzmitryj Hara. Sapegovej hrozí 15 rokov väzenia.