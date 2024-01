Väzneného ruského politika Kara-Murzu odviezli z väznice v Omsku

Moskva/Praha 29. januára (TASR) - Ruského opozičného politika a novinára Vladimira Kara-Murzu pravdepodobne deportovali z prísne stráženého väzenského tábora IK-6 v Omsku na južnej Sibíri. Miesto, kde sa momentálne nachádza, nie je známe. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE(RL) o tom informoval ľudskoprávny aktivista Alexandr Podrabynek.



Podľa jeho slov pred tromi dňami poslal Kara-Murzovi list do IK-6. V pondelok ráno dostal odpoveď, že "adresát odišiel do iného zariadenia".



Kara-Murza si vo väzení odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za vlastizradu, ktorý nad ním súd vyniesol 17. apríla 2023. Odsúdený politik toto obvinenie odmieta.



Do IK-6 v Omsku ho z Moskvy previezli v októbri 2023. Odvtedy mu vedenie väznice opakovane nariaďovali pobyt na samotke v trestnej cele. Opakovanie tohto trestu vedeniu väznice súčasne poslúžilo ako dôvod označiť Kara-Murzu za notorického porušovateľa väzenského poriadku a následné sprísnenie podmienok na výkon trestu.



Kara-Murza bol v Rusku obvinený z vlastizrady a vykonávania aktivít organizácie, ktorá bola v Rusku označená za nežiaducu. Dôvodom pre trestné stíhanie bol politikov prejav pred poslancami arizonskej Snemovne reprezentantov. Kara-Murza podľa vyšetrovateľov šíril "vedome nepravdivé informácie", že ruská armáda na Ukrajine bombarduje civilné štvrte, pôrodnice, nemocnice a školy.



V decembri nebolo takmer tri týždne nič známe ani o mieste pobytu a zdravotnom stave ďalšieho odsúdeného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



Správy o ňom jeho rodina a advokáti nedostávali počas prevozu z väzenia IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti, vzdialenej 250 kilometrov východne od Moskvy, do väzenského tábora IK-3 v meste Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu, približne 1900 kilometrov severovýchodne od Moskvy a za polárnym kruhom.