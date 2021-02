Väznenému Američanovi Reedovi nariadili psychologické vyšetrenie

Moskva 10. februára (TASR) - Moskovský mestský súd nariadil v stredu psychologické vyšetrenie bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Trevora Reeda, ktorého odsúdili vlani v júli na deväť rokov väzenia za útok na policajtov. Informovala o tom agentúra AFP.



Na stredajšom odvolacom pojednávaní súd nariadil vykonať psychologický a psychiatrický posudok, pretože "Reed si nepamätá okolnosti, ktoré viedli k napadnutiu". Pred svojím zadržaním totiž vypil asi liter vodky.



Trevor Reed (29) pricestoval do Ruska v lete 2019, aby sa zdokonalil v ruštine a navštívil svoju priateľku Alinu. Niekoľko dní pred odletom do USA sa zúčastnil na večierku, ktorý usporiadali spolupracovníci jeho priateľky.



Noc, z ktorej si podľa vlastných slov nič nepamätá, však strávil na policajnej stanici. Previezli ho tam po tom, ako susedia domu, kde sa konal večierok, privolali políciu pre bitku opitého muža s dvoma ženami. Neskôr bol Reed obvinený z útoku na dvoch policajtov, ktorí ho na stanicu priviezli.



Reedovi právnici a jeho rodina poukazovali na nezrovnalosti v procese a naznačovali, že jeho zatknutie by mohlo byť politicky motivované.



Začiatkom tohto mesiaca počas telefonátu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom požiadal šéf amerického rezortu diplomacie Antony Blinken o Reedovo prepustenie, ako aj prepustenie ďalšieho bývalého amerického príslušníka námornej pechoty väzneného v Rusku. Ako pripomína agentúra AFP, proces s Reedom totiž zatienil prípad ďalšieho bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, ktorého vlani v júni poslal ruský súd na 16 rokov do trestaneckej kolónie za údajnú špionáž.



Spojené štáty vyjadrili znepokojenie aj v súvislosti s prípadom amerického investora Michaela Calveyho obvineného v Rusku zo sprenevery.