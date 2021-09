Juhoafrickému exprezidentovi Zumovi schválili prepustenie z väzenia

Johannesburg 5. septembra (TASR) - Bývalému prezidentovi Juhoafrickej republiky (JAR) Jacobovi Zumovi, ktorý si odpykáva 15-mesačný trest odňatia slobody za pohŕdanie súdom, schválili podmienečné prepustenie zo zdravotných dôvodov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie vlády JAR.



Zuma (79) bol už 6. augusta pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy prevezený z väzenia do nemocnice, kde týždeň na to absolvoval chirurgický zákrok.



"Ministerstvo pre nápravné zariadenia (DCS) môže potvrdiť, že pán Jacob Gedleyihlekisa Zuma bol podmienečne prepustený zo zdravotných dôvodov," uvádza sa vo vyhlásení tohto rezortu vlády Juhoafrickej republiky.



Rozhodnutie vstúpilo do platnosti 5. septembra. Na jeho základe si Jacob Zuma, prezident JAR z rokov 2009-2018, odpyká zvyšok vymeraného trestu mimo väzenia. Bude musieť plniť stanovené podmienky a zostane pod dohľadom, až pokým sa jeho trest neskončí.



DCS podľa vlastného vyjadrenia pristúpilo k tomuto kroku na základe lekárskej správy týkajúcej sa Zumovho zdravotného stavu. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Exprezident sa stále nachádza v nemocnici a nie je jasné, dokedy tam ostane.



Najvyšší súd JAR udelil v júni Zumovi trest odňatia slobody v dĺžke 15 mesiacov za pohŕdanie súdom. Potrestal ho za opakovanú neúčasť na rokovaniach súdu, ktorý rieši voči nemu vznesené obvinenia z korupcie.



Súdny proces za začal v roku 2019, Zuma však pred súdom vypovedal len raz. Svoju opakovanú neúčasť sa pokúšal ospravedlňovať zdravotnými problémami a potrebou prípravy na ďalšie pojednávania.



Súdny proces mal pokračovať v auguste, ale pre exprezidentovu hospitalizáciu bol odložený na 9. septembra. Súd pritom požiadal lekárov o vyjadrenie, či je Zuma schopný zvládnuť súdne konanie.



Bývalý prezident Zuma čelí celkovo 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí v súvislosti s nákupom vojenskej techniky a vybavenia v roku 1999, keď bol viceprezidentom. Obvinený je ak z brania úplatkov od francúzskej zbrojárskej firmy Thales.