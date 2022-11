Väznení aktéri atentátu na indického expremiéra Gándhího sú na slobode

Naí Dillí 12. novembra (TASR) - Z väzenia v Indii v sobotu prepustili posledných šesť osôb odsúdených v kauze atentátu na bývalého indického premiéra Rádžíva Gándhího, ku ktorému došlo v roku 1991 na predvolebnom zhromaždení v juhoindickom štáte Tamilnádu.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, k prepusteniu šestice väzňov došlo deň po tom, ako indický Najvyšší súd nariadil ich prepustenie.



Ako dôvod pre svoje rozhodnutie súd uviedol ich uspokojivé správanie vo väzení a fakt, že si za mrežami odpykali už viac ako tri desaťročia.



Gándhího (46) zabila samovražedná atentátnička na predvolebnom zhromaždení v obci Šra Perumpudur. Šlo o sprisahanie srílanskej ozbrojenej separatistickej skupiny Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE).



Gándhí sa stal najmladším indickým premiérom po tom, čo jeho matku a predchodkyňu Indíru Gándhíovú v roku 1984 zavraždili jej sikhskí bodyguardi.



Strana Indický národný kongres (INC) dominovala na politickej scéne celé desaťročia, pričom vdova po Rádžívovi - Sonia - zostáva jej najvplyvnejšou postavou. Syn Gándhíovcov - Ráhul (52) - je momentálne považovaný za hlavného vyzývateľa nacionalistického premiéra Naréndru Módího.



Atentát na Rádžíva Gándhího bol vnímaný ako reakcia na jeho krok z roku 1987, keď poslal indické jednotky na Srí Lanku, aby odzbrojili tamilských povstalcov.



Strana INC odsúdila rozhodnutie Najvyššieho súdu ako neprijateľné a chybné.



AFP pripomenula, že samotný Gándhího syn už dlhšie hovorí, ako on i jeho sestra Prijanka po rokoch smútenia a pocitov hnevu napokon vrahom svojho otca odpustili.



AFP dodala, že India má značnú vlastnú tamilskú menšinu a vlády štátu Tamilnádu opakovane žiadali, aby osoby odsúdené za atentát boli prepustené na slobodu.