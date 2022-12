Dráma v protiteroristickej väznici: Pakistanskí talibovia sa vzbúrili

Islamabad 19. decembra (TASR) - Pakistanskí členovia Talibanu väznení v "protiteroristickom stredisku" v meste Banú v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchwá v noci na pondelok premohli dozorcov, zmocnili sa zbraní a prevzali kontrolu nad zariadením. Jeden z dozorcov pri tom zahynul, ostatných držia ako rukojemníkov. Dráma vo väzenskom zariadení pokračuje, uvádza TASR v pondelok večer s odvolaním sa na informácie agentúry AP.



Na mieste sú špeciálne jednotky polície a armády. Do väzenskej vzbury sa zapojilo najmenej 30 príslušníkov Talibanu, ktorí držia približne desiatku rukojemníkov.



Talibovia pre seba žiadajú voľný prechod do hornatej provincie Vazíristan na hraniciach s Afganistanom. Najprv požadovali letecký prevoz do Afganistanu, avšak až neskôr počas rukojemníckej drámy sa dozvedeli – keďže vo väzení dlho nedostávali informácie –, že pakistanský Taliban medzičasom kontroluje prihraničné oblasti s Afganistanom.



Podľa AP úspešné prevzatie kontroly nad protiteroristickým strediskom symbolizuje neschopnosť vlády kontrolovať odľahlé územia v blízkosti hraníc s Afganistanom. Pakistanský Taliban je síce samostatnou skupinou, avšak udržiava styky s afganským Talibanom, ktorý vlani v lete ovládol Afganistan po stiahnutí sa jednotiek USA a NATO.