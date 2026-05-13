Streda 13. máj 2026
Väznenú iránsku právničku Nasrín Sotúdehovú prepustili na kauciu

Na archívnej snímke z 1. novembra 2008 ľudoprávna aktivistka a právnička Nasrín Sotúdeová pózuje vo svojej pracovni v Teheráne. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 13. mája (TASR) - Oceňovanú iránsku právničku a obhajkyňu ľudských práv Nasrin Sotúdehovú v stredu prepustili z väzenia na kauciu. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na právničkinu dcéru Mehráve Chandánovú, píše TASR.

Sotúdehovú zadržali 1. apríla v jej dome v rámci zásahov proti predstaviteľom občianskej spoločnosti, ktoré podľa aktivistov zosilneli počas vojny Iránu s Izraelom a Spojenými štátmi. Nie je jasné, akým obvineniam by Sotúdehová mohla čeliť.

K jej dočasnému prepusteniu z väzby došlo niekoľko dní po tom, čo sa na kauciu na slobodu dostala aj aktivistka a nositeľka Nobelovej ceny za mier za rok 2023 Narges Mohammadíová, ktorú následne previezli do Teheránu na lekárske vyšetrenie. Jej podporovatelia tvrdia, že jej život je v ohrození.

Sotúdehová sa dlhodobo venuje citlivým témam v Iráne vrátane kampaní proti popravám mladistvých odsúdených za trestné činy. Za svoju prácu a iniciatívy získala viaceré medzinárodné ocenenia vrátane Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu z roku 2012 a ceny Right Livelihood Award z roku 2020. Pre svoju činnosť bola vo svojej vlasti v minulosti opakovane zadržaná.

Od decembra 2024 je vo väzení v Iráne aj Sotúdehovej manžel Rezá Chandán, ktorý je otcom Mehraveh.

Sotúdehová získala pozornosť aj účinkovaním vo filmoch: objavila sa napríklad vo filme „Taxi Teherán“ režiséra Džafara Panahího z roku 2015. Bola aj hlavnou postavou dokumentárneho filmu Nasrín z roku 2020.

Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu - od 28. februára - iránske úrady v rámci zásahov proti občianskej spoločnosti zadržali tisíce ľudí. Zatýkanie nasledovalo po protivládnych protestoch, ktoré sa v Iráne konali na prelome rokov 2025-26 a ktoré si podľa aktivistov vyžiadali tisíce obetí v dôsledku zásahov bezpečnostných zložiek proti demonštrantom.
