Väznenú laureátku Nobelovej ceny opäť previezli do iránskej nemocnice

Teherán 16. novembra (TASR) - Väznenú iránsku držiteľku tohoročnej Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú opäť previezli do nemocnice za účelom vyšetrenia a liečby srdca. Stalo sa tak už druhýkrát v priebehu desiatich dní. Oznámili to aktivistkini príbuzní na jej instagramovom účte, píše TASR podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) a agentúry DPA.



Rovnako ako v predošlom prípade Mohammadíovej úrady najskôr v stredu prevoz do nemocnice zamietli, lebo si odmietala nasadiť povinný hidžáb. O deň na to jej ho však povolili, podľa RFE/RL sa tak rozhodli pre protesty, ktoré odmietavým postojom vyvolali medzi jej spoluväzňami aj priaznivcami. Bezprostredne nebolo zrejmé, ako dlho Mohammadíová v nemocnici zostane.



Aktivistka (51) trpí ochorením srdca a pľúc. Do nemocnice ju previezli už 8. novembra, pričom vyšetrenia vtedy odhalili, že má vážne zdravotné problémy vrátane upchatia dvoch srdcových tepien a komplikácií ako hromadenie tekutiny v okolí srdca a zápal pažeráka.



Prevoz do nemocnice, respektíve na špecializované vyšetrenia mimo priestorov väznice, jej predtým úrady celé týždne nepovoľovali, pre jej odmietanie nasadiť si hidžáb, teda šatku zahaľujúcu vlasy a krk. Mohammadíová následne začala 6. novembra držať hladovku - na protest proti podmienkam svojho uväznenia aj noseniu hidžábu.



Iránske úrady o pár dní - pod narastajúcim tlakom medzinárodného spoločenstva - ustúpili a prevoz do nemocnice jej povolili aj bez hidžábu. Aktivistka pretohladovku ukončila.



Mohammadíová (51) dlhodobo patrí medzi najznámejšie iránske aktivistky, opakovane ju už zatkli a za mrežami celkovo strávila už niekoľko rokov. Bola tiež jednou z vedúcich osobností celoštátnych masových protestov vyvolaných vlaňajšou smrťou 22-ročnej Mahsy Amíniovej, ktorá zomrela vo väzbe po zadržaní mravnostnou políciou práve pre údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu.



Mohammadíová dostala v októbri Nobelovu cenu za mier "za boj proti útlaku žien v Iráne". Po udelení tejto ceny vyhlásila, že za žiadnu cenu nebude nosiť hidžáb, ako to vyžadujú iránske zákony prijaté krátko po islamskej revolúcii z roku 1979.