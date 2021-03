Väznený grécky ultraľavicový terorista ukončil po 66 dňoch hladovku

Atény 14. marca (TASR) - Väznený grécky ultraľavicový terorista Dimitris Kufodinas z niekdajšej extrémistickej skupiny Revolučná organizácia 17. novembra ukončil po 66 dňoch hladovku. Tú držal od začiatku januára po tom, ako ho odmietli presunúť do väzenia v Aténach, kde by bol blízko svojej rodiny. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



V sobotu jeho ošetrujúci lekári varovali, že Kufodinas (63) je v "neustálom riziku náhlej smrti". V kritickom stave však bol už posledné dva týždne. "Presvedčili sme ho, aby hladovku ukončil," uviedla jeho právnička, prostredníctvom ktorej Kufodinas neskôr zverejnil vyhlásenie. Poďakoval v ňom "progresívnym ľuďom" za ich podporu, ktorú mu v posledných mesiacoch vyjadrovali počas viacerých protestov po celej krajine. Ako pripomína agentúra AFP, mnohé z nich sprevádzalo násilie. "To, čo sa deje vonku, je dôležitejšie ako to, čo to iniciovalo," uviedol Kufodinas.



Kufodinas si odpykáva niekoľko doživotných trestov za 11 vrážd, ktoré spáchal počas svojho pôsobenia v Revolučnej organizáciii 17. novembra. Tá sa pred svojim rozpadom v roku 2002 približne dve desaťročia zameriavala na likvidáciu prominentných cieľov vrátane policajtov, novinárov, diplomatov či príslušníkov armády. Medzi Kufodinasovými obeťami bol aj švagor súčasného gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Najvyšší grécky správny súd v apríli preskúma Kufodinasovu žiadosť o zablokovanie jeho presunu do väzenia Domokos s najvyšším stupňom stráženia, ktoré sa nachádza v strednom Grécku.