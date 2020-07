Väznený gubernátor vyzval na ukončenie protestov za svoje prepustenie

Moskva 16. júla (TASR) - Gubernátor Chabarovského kraja Sergej Furgal, ktorý je obvinený z objednania vrážd podnikateľov, vyzval ľudí protestujúcich proti jeho zatknutiu, aby demonštrácie ukončili. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Demonštranti požadujú, aby bol Furgalovi umožnený návrat z Moskvy do Chabarovska, aby sa mohol zodpovedať zo vznesených obvinení priamo tam.



Furgal, ktorého zatkli minulý týždeň, letecky previezli do Moskvy a obvinili z objedania vrážd spred 15 rokov, neuspel vo štvrtok s odvolaním proti svojmu zadržaniu.



Víkendový protest v samotnom Chabarovsku, kde žije vyše 600.000 ľudí, označili miestne médiá za najväčší za uplynulé roky. Protesty s účasťou stoviek ľudí pokračovali v Chabarovskom kraji aj cez týždeň a od minulého víkendu sa tam konali takmer každý deň. Demonštrácie sú však v Rusku z dôvodu koronavírusovej pandémie v súčasnosti zakázané.



Organizátori počas protestov zbierali podpisy pod petíciu za Furgalovo prepustenie a kritizovali vplyv moskovského mocenského aparátu v Chabarovskom kraji, ležiacom neďaleko hraníc s Čínou.



Furgalov právnik povedal, že zatiaľ čo päťdesiatročný gubernátor oceňuje podporu verejnosti, neoprávnené zhromaždenia neschvaľuje.



"Sergej Furgal nemá nič spoločné s demonštráciami obyvateľov Chabarovska. Ďakuje im, ale dnes na súde uviedol, že tieto masové akcie ako gubernátor regiónu, ktorý je formálne stále vo funkci, neschvaľuje. Zároveň verí, že jeho voliči by mali konať v súlade s existujúcim právom," dodal.



Chabarovským gubernátorom sa Furgal stal po voľbách v roku 2018, v ktorých porazil kandidáta prokremeľskej strany Jednotné Rusko. Dovtedy bol poslancom Štátnej dumy za nacionalistickú Liberálnodemokratickú stranu Ruska (LDPR).



Furgala vzali do vyšetrovacej väzby minulý piatok. Vyšetrovatelia ho obviňujú z objedania vrážd dvoch podnikateľov spred 15 rokov, v treťom prípade zostalo pri pokuse o vraždu. Gubernátor všetky obvinenia odmieta. Mnohí demonštranti sa domnievajú, že obvinenia proti Furgalovi sú politicky motivované a pýtajú sa, prečo vyšetrovatelia na vznesenie obvinenia proti verejnému činiteľovi čakali tak dlho, keďže pred vstupom do funkcie mal podstúpiť previerku.