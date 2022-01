Väznený iránsky disident, básnik a filmár Baktaš Abtin podľahol covidu

Teherán/Paríž 8. januára (TASR) - Vo veku 48 rokov zomrel väznený kritik iránskeho režimu, obranca ľudských práv, filmový režisér, básnik a člen Asociácie iránskych spisovateľov Baktaš Abtin. Podľa agentúry AFP podľahol komplikáciám súvisiacim s infekčnou chorobou COVID-19. Viaceré literárne a ľudskoprávne organizácie zo zahraničia zo zodpovednosti za jeho smrť obvinili vedenie islamskej republiky.



Abtin zomrel v nemocnici, kam ho prijali po tom, ako ochorel na COVID-19. Pre jeho zdravotný stav ho lekári minulý týždeň uviedli do indukovanej kómy.



V reakcii na jeho smrť v Paríži sídliaca organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) na sociálnej sieti Twitter napísala, že Abtin "bol nespravodlivo odsúdený na šesť rokov väzenia".



RSF dodala, že Abtinovi v nemocnici mu "neposkytli náležitú starostlivosť", preto z jeho smrti obviňuje "orgány režimu". Toto vyhlásenie sprevádzala fotografia Abtina oblečeného v pruhovanej väzenskej uniforme, ako je za nohu pripútaný k nemocničnej posteli.



Baktaš Abtin bol obrancom ľudských práv, filmovým režisérom, básnikom a členom Asociácie iránskych spisovateľov, ktorej cieľom je presadzovať slobodu prejavu a odsudzovať cenzúru v Iráne. Publikoval množstvo kníh o histórii, sociológii a literárnej kritike.



Abtin bol v roku 2019 - spolu s dvoma kolegami zo spisovateľskej asociácie - odsúdený na šesť rokov väzenia na základe obvinenia zo "spolčovania a sprisahania ohrozujúceho národnú bezpečnosť" a za "propagandu proti systému".



Svoj trest si začal odpykávať v smutne známej teheránskej väznici Evin v roku 2020.



Spolu s ďalšími obžalovanými - Kejvanom Bajanom a Rézom Chandanom Mahabádím - dostal Abtin v septembri 2021 ocenenie PEN/Barbey Freedom to Write od skupiny mimovládnej organizácie PEN America.



Agentúra AFP dodala, že v posledných mesiacoch medzi ľudskoprávnymi aktivistami narastá obava o osudy ľudí vo väzbe v Iráne, najmä vzhľadom na pandémiu choroby COVID-19. Aktivisti sa totiž obávajú, že iránske väznice sú ohniskami nákazy.



Organizácia Amnesty International v septembri zverejnila štúdiu, v ktorej obviňuje Irán, že nepodal správu o najmenej 72 úmrtiach vo väzbe od januára 2010, a to "napriek dôveryhodným správam, že boli dôsledkom mučenia alebo iného zlého zaobchádzania".