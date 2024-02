Väznený Kara-Murza Rusov vyzval, aby pokračovali v boji za demokraciu

Moskva 22. februára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Vladimir Kara-Murza vyzval vo štvrtok Rusov, aby pokračovali v boji za demokraciu aj napriek smrti kritika Kremľa Alexeja Navaľného. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kara-Murza podľa svojich vyjadrení stále nedokáže pochopiť, čo sa stalo - rozumovo a ani emocionálne. "Ak sa však poddáme skleslosti a zúfalstvu, bude to presne to, čo chcú," uviedol. "Nemáme na to právo, dlžíme to našim padlým druhom," dodal.



Kara-Murza v utorok na sociálnej sieti X uviedol, že o Navaľného smrti sa dozvedel z rádia vo svojej väzenskej cele v piatok 16. februára, keď to oznámili aj ruské väzenské úrady. Podrobnosti však zatiaľ nepozná. "Jedno však viem určite: za smrť Alexeja Navaľného je osobne zodpovedný Vladimir Putin," napísal vo svojom statuse.



Zdravotný stav Kara-Murzu sa vo väznici zhoršil. V minulosti prežil dva pokusy o otrávenie a má vážne zdravotné problémy. Tento novinár a aktivista loboval za sankcie Západu proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine. Vlani v apríli bol odsúdený na 25 rokov za vlastizradu a ďalšie obvinenia, on sám vinu odmieta a svoje stíhanie prirovnáva k stalinistickej fraške.



Pôvodne bol umiestnený v omskej väznici IK-6. V januári si ho však predvolali na pohovor za údajne závažné porušenie väzenského poriadku. Následne ho previezli do iného väzenia v meste Omsk na Sibíri a umiestnili do jednomiestnej trestnej cely s najprísnejším režimom.