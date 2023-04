Väznený kritik bieloruského režimu Viktar Babaryka je v nemocnici

Minsk 27. apríla (TASR) - Väzneného Viktara Babaryku, ktorý sa v roku 2020 chcel uchádzať o kandidatúru v sporných prezidentských voľbách v Bielorusku, previezli z väznice do nemocnice, kde sa podrobuje chirurgickému zákroku. Vo štvrtok to oznámila agentúra AFP.



AFP objasnila, že ústredná nemocnica v bieloruskom meste Novopoľsk vo štvrtok potvrdila, že 59-ročný "Babaryka je na operačnej sále", informuje TASR.



Toto jej vyhlásenie bolo zverejnené po tom, ako skupina bieloruských aktivistov uviedla, že Babaryka bol 24. apríla prevezený na lekárske ošetrenie.



Babarykova tlačová služba potvrdila, že je v nemocnici, ale bližšie podrobnosti neuviedla.



Bývalý bankár Babaryka si vo väzení odpykáva trest 14 rokov odňatia slobody na základe obvinení z prijatia úplatku, z legalizácie finančných prostriedkov získaných nezákonným spôsobom a z vedenia zločineckej skupiny. On sám všetky obvinenia odmietol ako vykonštruované.



Viktar Babaryka plánoval kandidovať v prezidentských voľbách v auguste 2020. Úrady ho však zatkli v júni - ešte predtým, ako vôbec stihol svoju kandidatúru oficiálne zaregistrovať.



Pred voľbami hlavy štátu v roku 2020 bieloruské úrady zatkli viacerých kľúčových predstaviteľov opozície. V sporných voľbách napokon zvíťazil Alexandr Lukašenko. Takéto výsledky však neuznala bieloruská opozícia ani západné krajiny.



Po voľbách vypukli v Bielorusku mohutné demonštrácie sprevádzané masovým zatýkaním ich účastníkov. Okrem toho bieloruské úrady uväznili alebo prinútili odísť do exilu všetky vedúce politické osobnosti, ktoré spochybnili Lukašenkovo znovuzvolenie. Potlačené boli aj mimovládne organizácie a nezávislí novinári.



Západné krajiny v dôsledku toho uvalili na Bielorusko sankcie. Ďalší balík reštrikcií nasledoval po tom, ako Bielorusko umožnilo ruským jednotkám začať vojenskú intervenciu na Ukrajine aj z bieloruského územia, dodala AFP citovaná agentúrou TASR.