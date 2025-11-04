< sekcia Zahraničie
Väznený Öcalan vyzval na urýchlenie mierového procesu v Turecku
Podľa AFP sa rokovania týkajú aj Öcalanovho ďalšieho osudu – od roku 1999 je v samoväzbe – a možných bezpečnostných záruk pre jeho bojovníkov.
Autor TASR
Anakra 4. novembra (TASR) - Väznený zakladateľ Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullah Öcalan v utorok vyzval všetky zainteresované strany, aby sa všemožne zasadili za úspech mierového procesu v Turecku.
Öcalan sa dlhodobo usiluje o prechod od ozbrojeného povstania kurdských militantov proti tureckému štátu k demokratickému politickému boju za práva kurdskej menšiny. Na právnom rámci, ktorý by tento prechod umožnil, pracuje medzistranícky parlamentný výbor od augusta tohto roku, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Aby sa pokročilo do pozitívnej fázy, je nevyhnutné, aby každý konal citlivo, vážne a so zmyslom pre zodpovednosť,“ napísal Öcalan v správe, ktorú zverejnila delegácia prokurdskej Strany rovnosti národov a demokracie (DEM). Tá ho v pondelok navštívila vo väzení.
„Základom (pre to) musí byť začlenenie kurdskej otázky...do právneho rámca krajiny a zapojenie sa do pevného prechodového procesu,“ dodal Öcalan.
Podľa AFP sa rokovania týkajú aj Öcalanovho ďalšieho osudu – od roku 1999 je v samoväzbe – a možných bezpečnostných záruk pre jeho bojovníkov.
Öcalan ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo. PKK sa začiatkom júla rozhodla začať proces odzbrojenia, čím ukončila viac než štyri desaťročia trvajúci konflikt s tureckými bezpečnostnými zložkami, ktorý si na oboch stranách vyžiadal približne 50.000 obetí. V októbri PKK oznámila, že sťahuje svojich posledných bojovníkov z Turecka na sever Iraku, čím ukončila prvú fázu mierového procesu začatého pred rokom.
Tretia najväčšia parlamentná strana DEM vyzvala na začiatok druhej fázy tohto mierového procesu - konkrétne na právne a politické kroky.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.
Öcalan sa dlhodobo usiluje o prechod od ozbrojeného povstania kurdských militantov proti tureckému štátu k demokratickému politickému boju za práva kurdskej menšiny. Na právnom rámci, ktorý by tento prechod umožnil, pracuje medzistranícky parlamentný výbor od augusta tohto roku, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Aby sa pokročilo do pozitívnej fázy, je nevyhnutné, aby každý konal citlivo, vážne a so zmyslom pre zodpovednosť,“ napísal Öcalan v správe, ktorú zverejnila delegácia prokurdskej Strany rovnosti národov a demokracie (DEM). Tá ho v pondelok navštívila vo väzení.
„Základom (pre to) musí byť začlenenie kurdskej otázky...do právneho rámca krajiny a zapojenie sa do pevného prechodového procesu,“ dodal Öcalan.
Podľa AFP sa rokovania týkajú aj Öcalanovho ďalšieho osudu – od roku 1999 je v samoväzbe – a možných bezpečnostných záruk pre jeho bojovníkov.
Öcalan ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo. PKK sa začiatkom júla rozhodla začať proces odzbrojenia, čím ukončila viac než štyri desaťročia trvajúci konflikt s tureckými bezpečnostnými zložkami, ktorý si na oboch stranách vyžiadal približne 50.000 obetí. V októbri PKK oznámila, že sťahuje svojich posledných bojovníkov z Turecka na sever Iraku, čím ukončila prvú fázu mierového procesu začatého pred rokom.
Tretia najväčšia parlamentná strana DEM vyzvala na začiatok druhej fázy tohto mierového procesu - konkrétne na právne a politické kroky.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.