Väznený Öcalan žiada o možnosť komunikovať s tureckou verejnosťou
Autor TASR
Istanbul 31. marca (TASR) - Väznený zakladateľ zakázanej tureckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullah Öcalan v utorok uviedol, že by chcel dostať možnosť slobodne komunikovať s tureckou verejnosťou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
PKK vlani oficiálne zastavila boje proti tureckému štátu po štyroch desaťročiach násilia, ktoré si vyžiadalo najmenej 50.000 obetí na oboch stranách.
Poslanci prokurdskej Strany rovnosti národov a demokracie (DEM) navštívili v piatok Öcalana, ktorý opäť potvrdil svoj záväzok pokračovať v mierovom procese. „Obdobie ozbrojeného konfliktu sa skončilo. Niet cesty späť,“ povedal. „Myslím si ale, že je dôležité dostať možnosť osloviť širšiu verejnosť, aby boli moje názory na tento proces správne pochopené,“ zdôraznil Öcalan.
„Vláda musí uznať, že sa nepodnikajú žiadne deštruktívne aktivity a neexistuje žiadna hrozba pre bezpečnosť krajiny,“ povedal 76-ročný líder, ktorý strávil posledných 27 rokov vo väzbe. Vyzval preto parlamentnú komisiu, ktorá vznikla na posudzovanie PKK a jej bývalých bojovníkov, aby na tento účel „bezodkladne vytvorila komplexný a inkluzívny právny rámec“.
