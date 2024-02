Väznený politik Kara-Murza: Za smrť Navaľného je zodpovedný Putin

Moskva 20. februára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Vladimir Kara-Murza, ktorý si odpykáva 25-ročný trest za údajnú vlastizradu, je presvedčený, že za smrť Alexeja Navaľného vo väzení je osobne zodpovedný ruský prezident Vladimir Putin.



Píše sa to v statuse zverejnenom v utorok na Kara-Murzovom účte na sieti X.



Kara-Murza v ňom dodáva, že o Navaľného smrti sa dozvedel z rádia vo svojej väzenskej cele hneď v piatok 16. februára. Podrobnosti, čo sa vlastne stalo, však Kara-Murza zatiaľ nepozná.



"Jedno však viem určite: za smrť Alexeja Navaľného je osobne zodpovedný Vladimir Putin," píše Kara-Murza vo svojom statuse.



Objasnil, že Navaľnyj bol Putinovým "osobným väzňom": len na Putinov "osobný príkaz" mohli v auguste 2020 konať ľudia z 2. oddelenia tajnej služy FSB, ktorí Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou novičok.



Podľa Putinových pokynov pracovali aj vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia, ktorí vypracúvali spisy v rôznych konaniach i rozsudky pre Navaľného. Nariadeniami šéfa Kremľa sa riadili aj vysokí väzenskí úradníci, ktorí vo väzniciach vytvárali podmienky na Navaľného mučenie, dodal Kara-Murza.



"Tento človek so sebou nosí smrť celých 25 rokov, čo je pri moci - od tej jesene, keď ľudí pokojne spiacich v noci vo svojich bytoch dal vyhodiť do vzduchu," napísal Kara-Murza o Putinovi, o ktorom sa už roky povráva, že v záujme zvýšenia svojej popularity dal v septembri 1999 nastražiť a aktivovať bombové nálože v niekoľkých bytových domov v štyroch ruských mestách. Táto séria teroristických útokov v mestách Bujnaksk, Moskva a Volgodonsk si vyžiadala 307 obetí na životoch a viac ako 1000 zranených.



Ako ďalšie príklady zločinov režimu Vladimira Putina uviedol Kara-Murza vojny v Čečensku, Gruzínsku, Sýrii a na Ukrajine, ako aj teroristické útoky v moskovskom divadle Nord-Ost či v škole v meste Beslan.



Kara-Murza konštatuje, že "zomierajú tí najlepší - najodvážnejší, najúprimnejší, najmenej ľahostajní" a na adresu Putina píše: "A pomstychtivý, zbabelý, chamtivý starec ešte stále drží smrteľným stiskom a ničí každého, v kom vidí ohrozenie svojej moci".



V súvislosti s úmrtím Alexeja Navaľného francúzska vláda v utorok vyzvala na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov v Rusku. Paríž je pritom obzvlášť znepokojený práve osudom Vladimira Kara-Murzu, ktorého zdravie podlomilo nielen väzenie v Moskve a Omsku, ale najmä dva pokusy o vraždu otrávením.