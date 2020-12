Väznený ruský aktivista Kotov sa po roku a pol dostal na slobodu

Moskva 16. decembra - Na slobodu prepustili v stredu ruského opozičného aktivistu Konstantina Kotova, väzneného za to, že vlani počas hromadných protikremeľských demonštrácií viackrát porušil zákon o protestoch. Píše o tom agentúra AFP.



Kotov, aktivista a počítačový programátor, bol minulý rok v septembri odsúdený za porušenie zákona, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2014 a povoľoval prísnejšie tresty pre akúkoľvek osobu prichytenú pri nepovolených demonštráciách viac ako dva razy počas obdobia šiestich mesiacov. "V Rusku musíme ľudské práva obhajovať aj naďalej, či už tak, alebo onak," dodal.



Aktivistu zadržali, keď sa zúčastnil na vlaňajšom augustovom proteste, kde demonštranti požadovali slobodné a spravodlivé voľby. Moskovský súd v apríli zmiernil Kotovovi trest odňatia slobody na rok a šesť mesiacov po tom, čo ruský ústavný súd neočakávane nariadil preskúmanie tohto prípadu.



Aktivistova právnička Marija Ejsmontová v stredu uviedla, že má v pláne prípad postúpiť na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý by mal podľa nej preveriť Kotovovo väznenie. "Neodpustíme systému, ktorý vzal nevinného muža a hodil ho do väzenia na takmer pol druha roka," dodala.



Poslanci dolnej komory ruského parlamentu tento mesiac predložili návrh zákona, ktorý by sprísnil nariadenia týkajúce sa protestov a zakázal súvislé protesty jednotlivých osôb. Na tento typ protestov sa podľa zákona nevzťahuje oznamovacia povinnosť.