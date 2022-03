Väznený Saakašvili ukončil hladovku, dôvodom je situácia na Ukrajine

Tbilisi 10. marca (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident a opozičný líder Michail Saakašvili vo štvrtok ukončil už druhú protestnú hladovku, ktorú držal od 21. februára na protest proti tomu, že mu nie je vo väzení poskytovaná primeraná zdravotná starostlivosť, a to aj napriek odporúčaniam nezávislého konzília lekárov. Ako dôvod ukončenia hladovky uviedol potrebu čeliť ruskej agresii voči Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ukončujem hladovku v 20. deň," napísal exprezident na Facebooku. "Teraz potrebujeme mať naplno k dispozícii naše schopnosti, zdravie, sústredenosť a silu," uviedol. Dodal, že svoje rozhodnutie prijal v reakcii na apel Gruzíncov bojujúcich proti ruským inváznym jednotkám na Ukrajine a "zástupcov vysokého vojenského velenia Ukrajiny, s ktorými som v nepretržitom kontakte".



Ako napísal na sociálnej sieti, imperiálne Rusko útočí "neďaleko môjho milovaného Kyjeva, zatiaľ čo hrdinskí Ukrajinci a ich hlavný veliteľ Volodymyr Zelenskyj vyhrávajú túto epochálnu vojnu". "V tejto situácii všetci potrebujeme jednotu a pripravenosť na okamih pravdy," dodal.



Prozápadne orientovaný Saakašvili (54) bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013, keď len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil Gruzínsko. Následne ho vo vlasti v neprítomnosti odsúdili na niekoľko rokov väzenia za údajné zneužívanie právomocí. Podľa samotného politika však ide o politicky motivovaný verdikt. Už vlani absolvoval 51 dní trvajúcu protestnú hladovku, ktorá výrazne zhoršila jeho zdravotný stav.



Saakašvili sa po odsťahovaní sa do exilu na Ukrajinu v roku 2013 aktívne zapájal do tamojšej politiky. V roku 2017 získal ukrajinské občianstvo. V roku 2020 ho prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval za svojho poradcu pre reformy. Predtým pôsobil ako guvernér strategicky dôležitej Odeskej oblasti.



V roku 2008 kriticky vystupoval voči ruskej invázii do Gruzínska. Po vtedajšej vojne Rusko uznalo nezávislosť dvoch separatistických regiónov v Gruzínsku a postavilo tam vojenské základne.



Niektorí Gruzínci Saakašviliho prirovnávajú k Zelenskému, keďže obaja politici v čase ruského útoku na ich krajinu odmietli evakuáciu do zahraničia.



Saakašvilliho zadržali vlani v októbri po tom, čo sa tajne vrátil do Gruzínska z ukrajinského exilu.