Väzni v Los Angeles sa chceli nakaziť koronavírusom

Los Angeles 12. mája (TASR) - Odsúdenci v losangeleskej okresnej mužskej väznici sa pokúšali úmyselne nakaziť novým druhom koronavírusom. Ukazujú to videozáznamy a dôkazy zozbierané v objekte nápravnovýchovného zariadenia. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Video zachytáva väzňov, ako pijú z nádoby kontaminovanej vírusom. Predtým sa z nej údajne napil iný väzeň, ktorý bol infikovaný. Išlo o plán, ako sa dostať na slobodu.



"Je naozaj hrôza predstaviť si, že niekto sa pokúša zámerne nakaziť," povedal šerif Alex Villanueva.



Plán odsúdencov odhalil ich spoluväzeň, ktorý našiel skrýšu s predmetmi, o ktorých si väzni mysleli, že sú kontaminované vírusom. Tieto predmety preto odstránil, za čo ho ostatní fyzicky napadli.



Od začiatku pandémie bolo vo väznici pozitívne testovaných 357 väzňov. Počet infikovaných väzňov sa od 30. apríla viac než strojnásobil po tom, čo sa zistilo, že vírusom sa nakazilo 115 odsúdencov.



Úrad šerifa zaviedol nový protokol na testovanie každého nového väzňa, a to bez ohľadu na to, či má príznaky. Účelom opatrenia je zlepšenie kontroly šírenia nákazy v tomto zariadení.



Z 357 väzňov, u ktorých sa zistil vírus, sa úplne zotavilo 117. Chorých je stále 222 z nich.



Niektorí kritici tvrdia, že väznica nerobí maximum na to, aby zaistila bezpečnosť odsúdených. Posledná žaloba namietala, že väzni nie sú testovaní, aj keď majú príznaky ochorenia. Vo väznici takisto nie je dostatok priestoru na dodržiavanie sociálnych odstupov. Väzni taktiež nemajú dostatok mydla a nemajú si ako bezpečne vysušiť ruky.