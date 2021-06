Väznica na Guantáname by sa mala uzavrieť, prisľúbil Blinken

Paríž 25. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok prisľúbil zatvorenie väznice na základni Guantánamo, pričom pripustil, že je ťažké predpovedať, kedy k tomu dôjde. Informovala o tom agentúra AFP.



Blinken, ktorý je momentálne na návšteve Paríža, poznamenal, že v tomto väzení sa v súčasnosti nachádza už len zhruba 40 väzňov. Zároveň povedal, že táto záležitosť je stále "komplikovaná" vzhľadom na otázky, kam ich poslať.



"Toto je úplne náš postoj a pracujeme na tom," odpovedal Blinken na otázku o uzavretí väznice na americkej vojenskej základni Guantánamo na Kube na fóre o francúzskej sociálnej sieti Brut.



"Je to cieľ, ale nemôžem zaručiť dátum. Je to jednoducho cieľ," dodal po francúzsky.



Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej má administratíva prezidenta Joea Bidena v úmysle väznicu na Guantáname uzavrieť. O to sa počas svojej vlády neúspešne snažil už niekdajší americký prezident Barack Obama, ktorému Biden asistoval ako viceprezident.



Keď sa demokrat Obama väzenie pokúšal uzavrieť a tamojších väzňov presunúť do USA, narazil na tvrdý odpor zo strany republikánov, ktorý uzavretie zariadenia znemožnil.



Detenčné centrum založili po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, ktorých terčom boli objekty v amerických mestách New York a Washington. Prvé osoby podozrivé z terorizmu tam umiestnili v roku 2002, pričom v jednom období ich tam bolo až 800.