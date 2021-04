Väznica sa vyhráža, že začne nútene kŕmiť Navaľného

Moskva 12. apríla (TASR) - Predstavitelia správy ruských väzníc sa vyhrážajú, že začnú nútene kŕmiť uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, oznámil v pondelok jeho tím. Opozičný politik stratil od začiatku svojej protestnej hladovky za mrežami osem kilogramov, informovala tlačová agentúra AFP.



"Vzhľadom na závažnosť protestnej hladovky sa správa väzníc každý deň vyhráža, že začne nútené kŕmenie," napísal na svojom účte na Twitteri Navaľného tím.



Navaľnyj si momentálne odpykáva svoj trest odňatia slobody vo väzenskom zariadení pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti, a to v kauze Yves Rocher. Súd v Moskve začiatkom februára zmenil trest z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už Navaľnyj strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Po opakovaných sťažnostiach na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti so silnými bolesťami chrbta a necitlivosťou nôh vyhlásil Navaľnyj pred časom protestnú hladovku, ktorou sa chce domôcť adekvátneho prístupu k liečbe.



Väzenská kolónia v Pokrove je podľa ľudskoprávnych aktivistov známa svojim obzvlášť tvrdým režimom. Samotný Navaľnyj ju nazval "koncentračným táborom".



Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.