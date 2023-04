Väznica zinscenovala provokáciu voči Navaľnému, použila aj násilie

Moskva 18. apríla (TASR) — Ruské orgány začali voči opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému ďalšie trestné konanie, informovala v utorok jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. Podľa nej tak urobili na základe provokácie zinscenovanej vedením väznice, kde si Navaľnyj odpykáva svoj deväťročný trest odňatia slobody, uviedla agentúra AFP.



Navaľnyj je najnovšie obvinený z "dezorganizácie činnosti väzenských inštitúcií", za čo mu hrozí ďalších päť rokov väzenia.



Jarmyšová vo svojom statuse na Twitteri informovala, že väzenská správa do Navaľného cely opäť umiestnila väzňa "s problémami s osobnou hygienou". Navaľnyj s ním v cele bol aj v minulosti a už vtedy sa sťažoval, že muž — údajne bezdomovec — nemá ani základné hygienické návyky.



"Zápach bol taký, že Navaľnyj odmietol vojsť do cely," opísala Jarmyšová okolnosti návratu Navaľného z trestnej cely. Dodala, že podľa nepísaných väzenských "pravidiel" mal Navaľnyj v takejto situácii použiť silu a väzňa z cely vyhodiť.



"Dozorcom povedal, že to neurobí, pretože tento odsúdený za nič nemôže a väzenská správa ho využíva ako nástroj," uviedla Jarmyšová.



Navaľnyj preto podľa Jarmyšovej požiadal, aby v zmysle zákona bol predstaviteľ vedenia väznice okamžite informovaný o ohrození jeho zdravia a bezodkladne rozhodol o zaistení jeho bezpečnosti a premiestnení na zo zdravotného hľadiska bezpečné miesto. Táto Navaľného žiadosť však nebola akceptovaná.



Namiesto toho k cele prišiel predstaviteľ vedenia väznice a skupina dozorcov, ktorí sa Navaľnému najprv vyhrážali a potom privolali zásahový tím v nepriestrelných vestách a prilbách.



Následne bola proti Navaľnému použitá sila — dostal ranu kolenom do slabín a do cely ho vtiahli násilím. Tam Navaľnyj proti spoluväzňovi nepoužil násilie, len ho "chytil za golier a ťahal k východu" z cely, uviedla Jarmyšová.



Zásahový tím potom Navaľného obkľúčil a pritlačil k stene, pričom ho zástupca vedenia väznice informoval, že týmto sa voči nemu začalo ďalšie trestné konanie, tentoraz za dezorganizáciu činnosti inštitúcií, ktoré zabezpečujú izoláciu odsúdených, za čo mu hrozí do päť rokov väzenia.



Podľa Jarmyšovej ide o desiate trestné stíhanie začaté proti Navaľnému, ktorému už celkovo hrozí až 35 rokov väzenia.



Navaľného obhajcovia vo svojej reakcii uviedli, že sú "pobúrení takouto neskrývanou, drzou a cynickou provokáciou".



"Žiadame okamžitú odpoveď od vedenia Federálnej väzenskej služby a prokuratúry," deklarovali.



Popredný predstaviteľ ruskej opozície si odpykáva deväť rokov väzenia za spreneveru a ďalšie trestné činy, čo jeho podporovatelia vnímajú ako trest za odpor voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Navaľného sa pred jeho odsúdením pokúsili počas pracovnej cesty na Sibíri v lete 2020 otráviť nervovoparalytickou látkou novičok. Po absolvovaní liečby a rehabilitácie v Nemecku sa v januári 2021 vrátil do Ruska, kde ho okamžite po pristátí na moskovskom letisku zatkli a previezli do vyšetrovacej väzby.