Väznice v Británii sú preplnené, podozriví budú v policajných celách

Londýn 19. augusta (TASR) - Polícia v Británii pristúpi k mimoriadnemu opatreniu a na väznenie podozrivých zločincov dočasne využije cely na policajných staniciach. Väzni v celách ostanú, dokým sa pre nich nenájde miesto v preplnených britských väzniciach. V pondelok to uviedol britský premiér Keir Starmer, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a televízie BBC.



Núdzové opatrenie má za cieľ odbremeniť najmä sever Anglicka, ktorý najviac zasiahli nedávne rasovo motivované nepokoje. Týkať sa bude väzníc v siedmich regiónoch vrátane Manchestru a Yorkshiru.



Opatrenie taktiež povedie k tomu, že obžalovaných na súd predvolajú len vtedy, keď bude pre nich vo väzení pripravené miesto. To znamená, že súdne prípady by sa mohli oddialiť a obžalovaní budú na súd čakať v policajných celách alebo na slobode po zaplatení kaucie. Ministerstvo spravodlivosti však uviedlo, že nikto, kto "predstavuje riziko pre verejnosť", nebude prepustený na kauciu a polícia bude podozrivých zadržiavať v rovnakej miere ako doteraz, uvádza BBC.



Zvýšenie počtu uväznených osôb súvisí najmä s nedávnymi nepokojmi, po ktorých britská polícia zatkla viac ako 1100 ľudí podozrivých z násilia, vandalizmu, podpaľačstva a ďalších trestných činov. Väznice v krajine sú pritom už dlhšie preplnené a súčasná situácia krízu ďalej zhoršuje.



Členovia vlády sa už skôr vyjadrili, že väznice budú nútené niektorých väzňov prepúšťať skôr. Reuters píše, že ide o jednu z prvých väčších kríz novej vlády premiéra Keira Starmera. Ten sa funkcie ujal iba minulý mesiac.



"Zdedili sme justičný systém v kríze," uviedol vo vyhlásení štátny tajomník ministerstva spravodlivosti pre väzenstvo James Timpson. "V dôsledku toho sme boli nútení prijať ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutia, aby sme systém udržali v prevádzke."



Británia má najvyšší počet uväznených ľudí v celej západnej Európe. Počet väzňov od vypuknutia pandémie prudko vzrástol v dôsledku dlhších trestov, súdnych prieťahov a podmienky, ktorá vyžaduje, aby si páchatelia závažných trestných činov odpykali najmenej 65 percent trestu za mrežami.



Podľa plánov, ktoré Starmer oznámil minulý mesiac, bude mať väčšina väzňov nárok na prepustenie po odpykaní 40 percent trestu. Pri menej závažných činoch to predtým bolo najmenej 50 percent.



Rasovo motivované nepokoje vypukli v Spojenom kráľovstve po tom, ako boli 29. júla v Southporte na severozápade Anglicka smrteľne pobodané tri dievčatá. O údajnom útočníkovi, 17-ročnom mladíkovi, sa začali na sociálnych sieťach šíriť fámy a dezinformácie o jeho možnom pôvode a náboženstve, čo viedlo k oživeniu napätých vzťahov časti väčšinovej verejnosti voči cudzincom, najmä moslimom.