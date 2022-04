Vdova po Harrisonovi z Beatles vydáva zbierku básní venovanú manželovi

Los Angeles 21. apríla (TASR) - Vdova po Georgeovi Harrisonovi zo skupiny Beatles Olivia Harrisonová napísala básne o svojom zosnulom manželovi. Budú súčasťou zbierky "Came the Lightening", ktorá vyjde 21. júna. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Filmová producentka a filantropka Harrisonová napísala o manželovi 20 básní. V zbierke budú okrem nich fotografie a predslov od Martina Scorseseho, ktorý v roku 2011 režíroval dokumentárny film George Harrison: Život v materiálnom svete.



"Olivia mohla napísať príbeh alebo memoáre. Namiesto toho napísala poetickú autobiografiu," píše Scorsese. Témami básní je vzťah Harrisonovcov a vyrovnávanie sa Olivie so smrťou manžela.



Spevák, gitarista a skladateľ George Harrison zo skupiny Beatles sa oženil s Oliviou Ariasovou v roku 1978, pričom to bolo jeho druhé manželstvo. Už mesiac predtým sa im narodil syn Dhani. Harrison zomrel 29. novembra 2001 vo veku 58 rokov na rakovinu.