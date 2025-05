Vdova po Navaľnom spúšťa televíziu Budúcnosť Ruska

Paríž 30. mája (TASR) - Vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom a organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) spustia v júni vysielanie televízneho kanála na „podporu slobody prejavu v Rusku.“ Kanál s názvom Budúcnosť Ruska bude vysielať prostredníctvom družicového projektu Svoboda Satellite, ktorý už je dostupný v celom Rusku i na okupovanej Ukrajine. Vysielať sa začne 4. júna - v deň, keď by sa Navaľnyj dožil 49 rokov, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.



Podľa RSF balík Svoboda Satellite je dostupný pre 4,5 milióna domácností v Rusku a približne 800.000 domácností v okupovaných častiach Ukrajiny.



Riaditeľ projektu Svoboda Satellite Jim Phillipoff uviedol, že s návrhom na takúto spoluprácu prišiel niekdajší Navaľného najbližší spolupracovník Leonid Volkov.



Dôležitosť tohto projektu spočíva v tom, že „v Rusku neexistuje nezávislé spravodajstvo, takže o to dôležitejšie je ukazovať alternatívne názory,“ povedal Phillipoff.



Doplnil, že družicové vysielanie má na ruskom trhu 45-percentný podiel, pričom väčšinu satelitných signálov zabezpečuje francúzska spoločnosť Eutelsat, ktorá je aj partnerom v projekte Budúcnosť Ruska.



Vo vysielaní nového kanála bude využitá veľká časť obsahu, ktorý v súčasnosti produkuje tím Navaľného kolegov pre svoje kanály na platforme YouTube, ako sú Popular Politics, Navalny Live, Alexei Navalny a ďalšie. Phillipoff pripustil, že by mohol vzniknúť aj exkluzívny obsah pre nový kanál.



Navaľnyj, ktorý bol označovaný za hlavného oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina, zomrel počas výkonu trestu v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. Jeho smrť oznámili 16. februára 2024. Rodina Navaľného i jeho podporovatelia sú presvedčení, že politik bol zabitý na Putinov príkaz.



Vdova po Navaľnom Julija krátko po jeho smrti prisľúbila, že bude pokračovať v jeho boji za zmenu vlády v Rusku, avšak z exilu.



Navaľnyj bol Kremľu tŕňom v oku celé desaťročie, pretože odhaľoval korupciu, a to aj na najvyšších miestach mocenského rebríčka, a organizoval veľké protivládne protesty po celom Rusku. Jeho videá, ktoré sa začínali jeho ikonickým pozdravom „Zdravím, tu Navaľnyj!“, boli veľmi populárne a mali veľkú sledovanosť, dodáva AFP.