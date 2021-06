Vdova po spisovateľovi Salingerovi chce spraviť z obchodu knižnicu

Cornish 9. júna (TASR) - Vdova po americkom spisovateľovi J.D. Salingerovi plánuje darovať bývalý obchod so zmiešaným tovarom, ktorý vlastní v štáte New Hampshire, aby ho bolo možné zmeniť na knižnicu. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Salinger, autor slávneho románu "Kto chytá v žite" (1951), strávil takmer šesť desaťročí svojho života v odlúčení v meste Cornish, kde v roku 2010 i zomrel.



Jeho vdova Colleen O'Neillová zakúpila daný bývalý obchod so zmiešaným tovarom v roku 2016. Obchod sa opätovne otvoril, ale po 18 mesiacoch ukončil svoju prevádzku.



"Knižnica môže byť tým dôležitým miestom, ktoré pomáha našej komunite prosperovať. Dnešné knižnice sú viac než len police s knihami," uviedla O'Neillová.



"Ide o spojenie s okolitým svetom, službu komunite a vytváranie zmyslu pre miesto. Na tomto meste sa mi páči to, že keď je potrebná pomoc, miestna komunita sa spojí. To je to, čo robí Cornish takým úžasným a takým zvláštnym miestom," dodala.



Súčasná knižnica mesta Cornish bola postavená zhruba v roku 1910 a chýba jej parkovacia plocha i tečúca voda, píše AFP. Nespĺňa tiež legislatívne požiadavky týkajúce sa potrieb osôb so zdravotným postihnutím.