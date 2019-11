Vdova po zakladateľovi Bielych prílb nemôže odcestovať z Turecka

Istanbul 14. novembra (TASR) - Vdova po spoluzakladateľovi sýrskych Bielych prílb nemôže počas vyšetrovania okolností jeho smrti vycestovať z Turecka. S odvolaním sa na turecké správy v médiách o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



Švédka Emma Winbergová, vdova po Jamesovi Le Mesurierovi, vypovedala v stredu na polícii. Manželove telesné pozostatky prepravili letecky do Londýna v stredu. Úrady Winbergovej následne zakázali vycestovať z krajiny pre prípad, pokiaľ by ju mali záujem dodatočne vypočuť, uviedla vo štvrtok turecká tlačová agentúra Anadolu.



Le Mesurier - bývalý príslušník britskej armády - založil neziskovú organizáciu Mayday Rescue podieľajúcu sa na financovaní, zásobovaní a školení dobrovoľníckych organizácií v oblastiach vojenských konfliktov, a to vrátane sýrskych Bielych prílb.



Le Mesurierovo telo sa našlo 11. novembra neďaleko jeho domu v Istanbule. Turecké médiá informovali, že telo s fraktúrami dolných končatín a lebky sa našlo pri Britovom byte v pondelok skoro ráno. Okolnosti a príčiny jeho smrti nie sú jasné.



Biele prilby, ktoré sú oficiálne známe ako Sýrska civilná obrana, sú dobrovoľnou pátracou a záchrannou skupinou s cieľom pátrať po zranených a mŕtvych po bombových útokoch sýrskych vládnych síl v opozíciou kontrolovaných častiach Sýrie.



Počet príslušníkov Bielych prílb i oblastí, v ktorých v Sýrii pôsobili, sa rýchlo rozšíril. Sýrskym dobrovoľníkom sa pripisujú zásluhy za záchranu desiatok tisíc životov počas konfliktu v Sýrii.