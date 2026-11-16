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Vdova po zavraždenom prezidentovi Haiti kandiduje na post hlavy štátu
Na Haiti sa voľby naposledy konali v roku 2016.
Autor TASR
Port-au-Prince 16. novembra (TASR) - O prezidentský úrad na Haiti sa bude uchádzať aj bývalá prvá dáma a vdova po zavraždenom prezidentovi Martine Moiseová. Napísala to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na webovú stránku volebnej komisie. Prvé kolo prezidentských volieb i parlamentné voľby by sa mali uskutočniť v júli budúceho roka, informuje TASR.
Na Haiti sa voľby naposledy konali v roku 2016. Táto najchudobnejšia krajina v Latinskej Amerike a Karibiku zároveň nemá už viac ako päť rokov hlavu štátu.
Posledný zvolený prezident Jovenel Moise bol zavraždený v júli 2021 pri streľbe, ktorá zranila aj jeho manželku Martine Moiseovú.
Z webovej stránky volebnej komisie podľa AFP vyplýva, že bývalá prvá dáma bude jednou z 33 kandidátov na prezidenta. O úrad sa chce uchádzať 30 mužov a prvýkrát v histórii Haiti aj tri ženy. Medzi registrovanými kandidátmi je bývalý prezident Michel Martelly, niekdajší dočasný premiér Claude Joseph i bývalá ministerka zahraničných vecí Dominique Dupuyová.
Moiseová sa k svojej kandidatúre dosiaľ verejne nevyjadrila, v októbri ale na sieti X napísala, že Haiti „sa opäť postaví na vlastné nohy, pretože politiku treba robiť inak“.
Dočasná volebná rada koncom októbra oznámila, že prvé kolo prezidentských volieb a parlamentné voľby sa uskutočnia 18. júla 2027 a druhé kolo 4. októbra 2027. Vyhlásenie konečných výsledkov by malo byť 23. októbra.
Haiti dlhodobo sužujú politické, hospodárske a bezpečnostné nepokoje. Situácia sa ešte zhoršila v posledných rokoch pre krízu spojenú s násilím gangov, ktorá si tento rok vyžiadalo najmenej 5700 mŕtvych alebo zranených. Medzinárodná organizácia pre migráciu súčasne upozorňuje, že vnútorne vysídlených je takmer 1,5 milióna ľudí z celkovo približne 11 miliónov obyvateľov.
Na Haiti sa voľby naposledy konali v roku 2016. Táto najchudobnejšia krajina v Latinskej Amerike a Karibiku zároveň nemá už viac ako päť rokov hlavu štátu.
Posledný zvolený prezident Jovenel Moise bol zavraždený v júli 2021 pri streľbe, ktorá zranila aj jeho manželku Martine Moiseovú.
Z webovej stránky volebnej komisie podľa AFP vyplýva, že bývalá prvá dáma bude jednou z 33 kandidátov na prezidenta. O úrad sa chce uchádzať 30 mužov a prvýkrát v histórii Haiti aj tri ženy. Medzi registrovanými kandidátmi je bývalý prezident Michel Martelly, niekdajší dočasný premiér Claude Joseph i bývalá ministerka zahraničných vecí Dominique Dupuyová.
Moiseová sa k svojej kandidatúre dosiaľ verejne nevyjadrila, v októbri ale na sieti X napísala, že Haiti „sa opäť postaví na vlastné nohy, pretože politiku treba robiť inak“.
Dočasná volebná rada koncom októbra oznámila, že prvé kolo prezidentských volieb a parlamentné voľby sa uskutočnia 18. júla 2027 a druhé kolo 4. októbra 2027. Vyhlásenie konečných výsledkov by malo byť 23. októbra.
Haiti dlhodobo sužujú politické, hospodárske a bezpečnostné nepokoje. Situácia sa ešte zhoršila v posledných rokoch pre krízu spojenú s násilím gangov, ktorá si tento rok vyžiadalo najmenej 5700 mŕtvych alebo zranených. Medzinárodná organizácia pre migráciu súčasne upozorňuje, že vnútorne vysídlených je takmer 1,5 milióna ľudí z celkovo približne 11 miliónov obyvateľov.