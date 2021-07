Vdova po zavraždenom prezidentovi Moisovi sa vrátila z nemocnice v USA

18. júla (TASR) - Manželka nedávno zavraždeného haitského prezidenta Jovenela Moisa, ktorú po atentáte na jej muža previezli so strelnými zraneniami do nemocnice v americkom meste Miami, sa v sobotu neohlásene vrátila na Haiti. Informovala o tom agentúra AP.



Martine Moiseová pristála v súkromnom lietadle na letisku v hlavnom meste. Vystúpila so zavesenou rukou v sadre, pričom na sebe mala čierne šaty a nepriestrelnú vestu. Privítal ju dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph a ďalší predstavitelia štátu.



Moiseová tento týždeň na Twitteri uviedla, že nemôže uveriť, že jej manžel zomrel bez toho, aby povedal posledné slová. “Táto bolesť nikdy neprejde,” dodala.



Haitské úrady v piatok oznámili, že pohreb zavraždeného prezidenta sa uskutoční v piatok 23. júla v Cap-Haitien, historickom meste na severe Haiti. Pohrebu sa má zúčastniť aj vdova po prezidentovi.



Jovenel Moise (53) sa stal obeťou atentátu 7. júla. Podľa haitských úradov vtrhlo do jeho domu 28-členné komando zahraničných, prevažne kolumbijských žoldnierov, ktorí strieľali na prezidenta a jeho manželku. Tú neskôr s vážnymi zraneniami letecky prepravili do nemocnice v Miami.



Zavraždený prezident bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na odstúpenie v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.