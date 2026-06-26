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Veci väzňov z koncentračných táborov sa po 80 rokoch vrátili rodinám
Grécki študenti mali za úlohu vypátrať rodiny väzňov deportovaných v rokoch 1943 až 1944.
Autor TASR
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Atény 26. júna (TASR) - Osobné veci, ktoré odobrali gréckym väzňom v nemeckom koncentračnom tábore, sa vo štvrtok vrátili do rúk ich potomkov. Stalo sa tak 81 rokov po holokauste, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
K odovzdaniu predmetov, medzi ktorými boli hodinky, peňaženka či prsteň, došlo v Aténach a bolo súčasťou kampane #StolenMemory (Ukradnutá spomienka), ktorú v roku 2016 spustila Arolsen Archives – organizácia spravujúca najkomplexnejšie archívy o obetiach a preživších nacistických táborov na svete.
Grécki študenti mali za úlohu vypátrať rodiny väzňov deportovaných v rokoch 1943 až 1944. Na projekte spolupracovali grécke ministerstvá zahraničných vecí a školstva.
„Keďže preživších z táborov je čoraz menej, musíme rozvíjať nové, interaktívnejšie formy spomínania,“ uviedol riaditeľ Arolsen Archives Moritz Wein. Dodal, že záujem o tieto osobné príbehy neklesá.
Žiadosti rodín, ktoré hľadajú stopy po svojich príbuzných deportovaných do nacistických táborov, za posledné dva roky prudko vzrástli. „Úloha archívov v ére umelej inteligencie a skresľovania histórie je o to dôležitejšia,“ zdôraznil Wein.
Stredoškoláci v meste Evosmos neďaleko Solúna, kde kedysi žila početná židovská komunita, strávili mesiace prehľadávaním mestských archívov, policajných záznamov a spisov gréckeho Červeného kríža, aby vypátrali aj rodinu Evangelosa Kerasiotisa.
Z Neuengamme Evangelosa presunuli do pracovného tábora Salzgitter-Druette a neskôr do Bergen-Belsenu, kde britské sily po oslobodení zaznamenali jeho prítomnosť. Do Grécka sa vrátil v auguste 1945 a vstúpil do policajného zboru. Zomrel však ako 24-ročný na srdcové ochorenie spojené s útrapami v táboroch.
Počas nacistickej okupácie Grécka v rokoch 1940 až 1944 zahynulo takmer 70.000 ľudí, čo predstavuje 86 percent tamojšej židovskej komunity. Dnes má táto komunita v krajine približne 5500 členov, dodáva AFP.
K odovzdaniu predmetov, medzi ktorými boli hodinky, peňaženka či prsteň, došlo v Aténach a bolo súčasťou kampane #StolenMemory (Ukradnutá spomienka), ktorú v roku 2016 spustila Arolsen Archives – organizácia spravujúca najkomplexnejšie archívy o obetiach a preživších nacistických táborov na svete.
Grécki študenti mali za úlohu vypátrať rodiny väzňov deportovaných v rokoch 1943 až 1944. Na projekte spolupracovali grécke ministerstvá zahraničných vecí a školstva.
„Keďže preživších z táborov je čoraz menej, musíme rozvíjať nové, interaktívnejšie formy spomínania,“ uviedol riaditeľ Arolsen Archives Moritz Wein. Dodal, že záujem o tieto osobné príbehy neklesá.
Žiadosti rodín, ktoré hľadajú stopy po svojich príbuzných deportovaných do nacistických táborov, za posledné dva roky prudko vzrástli. „Úloha archívov v ére umelej inteligencie a skresľovania histórie je o to dôležitejšia,“ zdôraznil Wein.
Stredoškoláci v meste Evosmos neďaleko Solúna, kde kedysi žila početná židovská komunita, strávili mesiace prehľadávaním mestských archívov, policajných záznamov a spisov gréckeho Červeného kríža, aby vypátrali aj rodinu Evangelosa Kerasiotisa.
Z Neuengamme Evangelosa presunuli do pracovného tábora Salzgitter-Druette a neskôr do Bergen-Belsenu, kde britské sily po oslobodení zaznamenali jeho prítomnosť. Do Grécka sa vrátil v auguste 1945 a vstúpil do policajného zboru. Zomrel však ako 24-ročný na srdcové ochorenie spojené s útrapami v táboroch.
Počas nacistickej okupácie Grécka v rokoch 1940 až 1944 zahynulo takmer 70.000 ľudí, čo predstavuje 86 percent tamojšej židovskej komunity. Dnes má táto komunita v krajine približne 5500 členov, dodáva AFP.